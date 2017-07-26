الرقابة المالية ترخص لأول 3 شركات تقييم عقاري

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم الترخيص لأول 3 شركات تعمل فى التقييم العقارى نهاية مايو 2017، إلا أنها لم تفصح عن هوية هذه الشركات.





كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرّ ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، أما الثانى فضرورة أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.





فى حين تمثل الشرط الثالث فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية.





وأشارت الهيئة، فى أحدث تقاريرها، إلى أن عدد خبراء التقييم العقارى ارتفع من 188 خبيرًا فى مايو 2016 إلى 197 خبيرًا فى مايو 2017، كما ارتفع عدد الوكلاء العقاريين من 170 إلى 185 وكيلًا خلال نفس الفترة.



