قطر تدرس تبني سياسة نقدية مستقلة عن أمريكا

أمير قطر تميم

خالد بدر الدين



أكد خالد الخاطر الخبير النقدي بدولة قطر إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر استقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الاقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى.



ويرى الخاطر إنه إذا ابتعدت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى، ففي عام 2008 قرر بنك قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر، وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ 2% لأكثر من عامين، مما ساعد على استقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.



وتابع أن الوضع الحالي شبيه بالوضع أثناء الأزمة المالية العالمية فى ذلك العام و لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي.



وذكرت وكالة رويترز إن الخاطر- الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حاليا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث بجامعة كمبردج البريطانية – أكد إن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي.



وكان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي في يونيو الماضى عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50 % بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة بنفس النسبة .



وقال الخاطر إن قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثر استقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال وأن ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي ولكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية اتخاذ قرارات مستقلة مثل رفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات احترازية أخرى .



وتربط قطر مثل معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط عملتها بالدولار الأمريكي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي غير أن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل أدى إلى تغيير المناخ الاقتصادي لدولة قطر.

