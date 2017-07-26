الرقابة المالية: 7.8 مليار جنيه قروض التمويل العقارى

التمويل العقارى

أحمد الدسوقى



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية النشاط وحتى مايو 2017، ارتفع إلى 7.8 مليار جنيه إلى 43 ألف عقد، مقابل 6.2 مليار جنيه نهاية مايو 2016 إلى 41 ألف عقد، بمعدل زيادة قدر بـ 24.9%.



وأشارت الهيئة -فى أحدث تقاريرها- إلى أن شركات التمويل ضخت منذ بدء العام الحالى وحتى نهاية مايو الماضى 861.7 مليون جنيه، مقابل 442.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل ارتفاع قدر بـ 94.8%.



وقالت إن إجمالى أرصدة التمويل العقارى القائمة لدى الشركات قدرت بـ 3.5 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقابل 2.8 مليار جنيه نهاية مايو قبل الماضى، لافتة إلى أن قيمة التمويلات التى ضختها شركة إعادة التمويل العقارى منذ بدء النشاط حتى مايو الماضى بلغت 1.08 مليار جنيه، مقابل 977 مليون جنيه نهاية مايو قبل الماضى.