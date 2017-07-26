تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث المنيب

محكمة جنايات القاهرة

نجوى عبدالعزيز:



قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014، لـ 16 أغسطس المقبل لمرافعة النيابة العامة والدفاع.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.