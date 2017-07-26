تجديد حبس 6 من مؤسسي اتحاد الجرابيع

حبس

نجوى عبد العزيز:



جددت النيابة العامة حبس 6 أشخاص من مؤسسى "اتحاد الجرابيع"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس جماعة بمخالفة القانون، للتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتظاهر دون تصريح.



ودفع محامي المتهمين بانتفاء الاتهامات وإخلاء سبيلهم بأى ضمان مالى، وجهت لهم عددا من التهم منها التحريض على تظاهر، وانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والحصول على تمويل خارجى لتنفيذ أعمال إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة، وتهمة التحريض على إثارة الرأى العام وتنظيم مظاهرة دون تصريح.