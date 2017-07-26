السيسي يبحث إنشاء مركز اقتصادى سياحى عالمى بمطروح

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لبحث عدد من المشروعات التنموية في نطاق المحافظة.



وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ مطروح عرض على الرئيس الموقف بالنسبة لدراسات تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة صناعية ولوجستية، وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كم، ويهدف المشروع لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



وأضاف أن الرئيس أشاد بالمشروع وما يوفره من آفاق تنموية جديدة، موجهاً بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع تمهيداً لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.



وشدد الرئيس على ضرورة توفير أعلى قدرات التأمين للمركز الاقتصادي والسياحي العالمي.



ونوه إلى أهمية مواصلة جهود تنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مؤكداً ضرورة اتباع أعلى المواصفات وأحدث المعايير في التنفيذ، وتقديم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشياً متميزاً.