EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
السيسي يبحث إنشاء مركز اقتصادى سياحى عالمى بمطروح
الأربعاء 26 يوليه 2017 02:13 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«السيسي».. كلمة السر في جذب الاستثمارات الخليجية
الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لبحث عدد من المشروعات التنموية في نطاق المحافظة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ مطروح عرض على الرئيس الموقف بالنسبة لدراسات تنفيذ مشروع تنمية غرب مصر، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة صناعية ولوجستية، وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كم، ويهدف المشروع لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن الرئيس أشاد بالمشروع وما يوفره من آفاق تنموية جديدة، موجهاً بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية للمشروع تمهيداً لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.
وشدد الرئيس على ضرورة توفير أعلى قدرات التأمين للمركز الاقتصادي والسياحي العالمي.
ونوه إلى أهمية مواصلة جهود تنمية وتطوير المناطق النائية والأكثر احتياجاً، مؤكداً ضرورة اتباع أعلى المواصفات وأحدث المعايير في التنفيذ، وتقديم نماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر للمواطنين فرص عمل جديدة ومستوى معيشياً متميزاً.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا