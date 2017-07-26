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رياضة
مواجهة العهد آخر مباريات إيناسيو مع الزمالك
الأربعاء 26 يوليه 2017 01:37 م
إيناسيو 8
أخر الأخبار
إيناسيو 8
على المصرى:
ستكون مباراة الزمالك مع نظيره العهد اللبنانى، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، للبطولة العربية التى تستضفيها مصر، حتى 6 أغسطس المقبل، هى الأخيرة للبرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.
وشن إيناسيو خلال المؤتمر الصحفي، الذى أقيم أمس استعدادا لمباراة العهد، حملة هي الأقوى على مرتضى منصور، رئيس النادي، حيث أكد على أنه يتدخل في شئونه، وأنه يحاول تطفيش اللاعبين، و ينسب ذلك له، ويتعاقد مع من يشاء دون الرجوع له، ويسعى لتطفيشه دون سداد الشرط الجزائي.
وأضاف المدير الفنى البرتغالى، أن باقي أعضاء المجلس يخشون من مرتضى منصور، حتى لو قال لهم على البيبسي أنها كوكاكولا لقالوا نعم، أنها كوكاكولا وطعمها رائع، فهذا ما يجيدونه على حد قوله، وأنه لم يطالب بعودة البرازيلى ماركو رودريجو، مخطط الأحمال، ورفض ذلك أكثر من مرة، وتفاجئ أمس بحضوره لمعسكر الزمالك، وأنه لم يطلب رحيل شيكابالا، وأيمن حفني، وباسم مرسي، كما يشيع رئيس النادى.
الطريف أن إقالة إيناسيو ستتم بناء على هجومه على رئيس النادى خلال الفترة الأخيرة، وليس للمستوى الفني السيئ للفريق خلال المباريات الماضية، واستقر المجلس على تصعيد طارق يحيى، لمنصب المدير الفني، خلال الفترة المقبلة، على أن يقود أبناء ميت عقبة في بقية لقاءات البطولة العربية، ومباراة الدور قبل النهائى لكأس مصر أمام المصري البورسعيدي، بعد أسبوعين.
رياضة
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