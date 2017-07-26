مطالب بإلغاء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية بسوهاج

سوهاج الجديدة 556

أحمد اللاهونى



طالب محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، الحكومة بضرورة إلغاء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية لمستثمرى الصعيد.



كان الشندويلى، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ "المال"، اليوم الأربعاء، أن الصعيد يواجه أزمة كبيرة مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة للأغراض الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى التعامل معها بشكل عام، للاستفادة من مبادرة "المركزى" فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح رئيس الجمعية أن توفير التمويل اللازم ومنح مستثمري الصعيد مميزات بنكية، إلى جانب إلغاء الضرائب العقارية على المنشآت، سيحفزهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات لتنمية المنطقة.