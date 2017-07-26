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بورصة وشركات
27 مليون جنيه أرباح جهينة للصناعات الغذائية
الأربعاء 26 يوليه 2017 12:58 م
جهينة 22
أخر الأخبار
جهينة 22
رجب عزالدين
أظهرت نتائج أعمال شركة جهينة للصناعات الغذائية، تراجع صافى أرباحها بنسبة 9%، خلال الربع الثانى من العام الجارى، لتسجل 27 مليون جنيه.
وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، تراجع صافى الربح بنسبة 22% إلى 86 مليون جنيه، خلال النصف الأول المنتهى 30 يونيو 2017.
وبلغت الإيرادات خلال الربع الأول 1.6 مليار جنيه، بينما بلغت 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول.
وشكلت إيرادات قطاع الألبان فى المركز الأول 662 مليون جنيه خلال الربع الأول، و1.3 مليار جنيه خلال النصف، بينما جاء قطاع الزبادى فى المركز الثانى بـ 436 مليون جنيه، و687 مليون جنيه على التوالى.
وجاء قطاع العصائر فى المركز الثالث بنحو 325 مليون جنيه خلال الربع الأول، و571 مليون جنيه خلال النصف الأول، ثم جاءت قطاعات المركزات والزراعة وأرجو فى المركز التالية بنسب متفاوتة.
جهينة للصناعات الغذائية
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