4 محاور بخطة دومتي لاستمرار الربحية خلال 2017

دومتي 336

مصطفى طلعت:



نجحت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى، فى التحول للربحية خلال الربع الثانى من العام الحالى، مسجلة صافى ربح قدره 12 مليون جنيه، وإيرادات بـ487 مليونًا، وذلك وفقا لنتائج أعمال الشركة غير المدققة المعلنة.



يشار إلى أن دومتى سجلت خسائر بـ6 ملايين جنيه، فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل أرباح بـ24.1 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى، متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج التى تستورد الشركة نحو %85 منها.



وأكدت بنوك استثمار أن استمرار تحقيق دومتى لنتائج أعمال إيجابية متوقف على إعادة هيكلة المصروفات وفقا لكمية المبيعات، فى الوقت الذى أكدت فيه الشركة أنها لم تقم بأى إجراء لتقليل حجم الهيكل الإدارى حتى الآن.



وقال بيان صادر عن الشركة، إن «دومتى» اعتمدت على 4 خطوات رئيسية حولتها إلى الربحية، على رأسها خفض مبيعات منتجات العلامات التجارية «جبنتى – دامو» - والتى رأت أنها عالية التكلفة مقارنة بالمنافسة مع الشركات الصغيرة التى تنتج نفس النوع من الأجبان، بالإضافة إلى التركيز على العلامة التجارية «دومتى بلس»، وتم تسعير المنتج بسعر أعلى من سعر أكبر المنافسين بحوالى 2 إلى 3%، وهو ما ستركز عليه «دومتى» خلال سياستها البيعية الفترة المقبلة.



وأضاف البيان: «عامل آخر ساعد فى زيادة ربحية »دومتي«، وهو تعيين محاسبين ووكلاء مخازن من قبل الشركة لدى الوكلاء، ما أدى إلى سهولة رفع أسعار البيع الفترة الأخيرة، حيث كان وجود مخزون قديم لدى الوكلاء بأسعار مخفضة يمثل عاملًا مضادًا ومقاومًا لرفع أسعار بيع الشركة».



وأشار إلى أن الشركة قررت عدم منح الائتمان للعملاء «البيع الأجل» لأى عميل جديد يزيد على أسبوعين، مضيفًا: «واستطاعت »دومتي« تأمين مديونيات الوكلاء بشكل كامل، كما اعتمدت على تجار جملة جدد وبشروط سداد أفضل».



وقال أحمد محى الدين، مدير إدارة الحوكمة بقطاع علاقات المستثمرين بـ«دومتى» إن الشركة قررت زيادة الأسعار بنحو %3 بداية من الربع الثالث من العام الحالى، وذلك لمواجهة زيادة أسعار المحروقات ورفع أسعار الفائدة الأخير، مؤكدا أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع أسعار الدولار وتكلفة استيراد المواد الخام.



وأشار إلى أن الربع الثالث يمثل مقياسا مهما لحجم المبيعات، فى ظل عدم وجود أحداث جوهرية تؤثر عليه، لافتا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة المصروفات وفقا لكمية المبيعات خلال هذه الفترة، حيث لم تقم الشركة بأى إجراء لتقليل حجم الهيكل الإدارى حتى الآن، موضحا أن الشركة لديها خطة لهذا الأمر ولكن لم يتم تطبيقها بعد.



وأوضح أن الشركة ملتزمة بقرار مجلس الإدارة بتأجيل طرح منتجات جديدة إلى الربع الأخير من عام2017، مشيرا إلى أنه تم تأجيل افتتاح خط إنتاج المخبوزات «cheese sandwich» إلى أكتوبر المقبل، وخط إنتاج الجبن الرومى إلى عام 2018، مؤكداً أنه تم استيراد خطوط الإنتاج فى الفترات السابقة للتعويم.



ولفت مدير إدارة الحوكمة إلى أن دومتى تصدر ما بين 7 و%10 من إجمالى المبيعات إلى 35 دولة منها روسيا والأردن، موضحاً أن هناك خطة لزيادة هذه الحصة للاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف.



يشار إلى أن «دومتى» أرجأت البدء فى تشغيل خط إنتاج مخبوزات إلى نهاية العام الحالى، حيث رأت أن مصلحة الشركة ليست البدء فى إدخال منتجات جديدة فى ظل هبوط حجم المبيعات لضعف القوة الشرائية للمستهلكين.



وعلى صعيد بنوك الاستثمار، أكد أحمد الخربوطلى محلل قطاع الأغذية فى بنك الاستثمار فاروس، أن الطريق الوحيد لاستمرار «دومتى» فى تحقيق الأرباح هو زيادة حجم المبيعات وتقليل المصروفات الإدارية والعمومية.



وحددت «فاروس» القيمة العادلة لسهم الشركة عند 10.12 جنيه، مع توصية بالشراء، فيما يتداول السهم حاليا حول مستوى 8 جنيهات.



وأوضح «الخربوطلى» أن الشركة تحتاج إلى زيادة أسعار المنتجات بـ6 إلى %7 لمواجهة آثار التعويم ورفع المحروقات وأسعار الفائدة، مؤكدأ أن الشركة لديها أسطول كبير من السيارات، والتى تأثرت سلبا بارتفاع أسعار المحروقات.



وفى السياق ذاته، أكد على عادل، محلل قطاع الأغذية ببنك الاستثمار «بلتون»، قدرة دومتى على تعويض الخسائر التى لحقت بها جراء أزمة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن القطاع الغذائى يمر بظروف استثنائية، لكنه يترقب مرحلة نمو كبيرة.



وأكد عادل أن بلتون كانت تتوقع أن يترواح حجم المبيعات لدومتى خلال الربع الثانى ما بين 550 و650 جنيها، لكن الكمية جاءت أقل من التوقعات، بسبب إيقاف إنتاج بعض المنتجات ومنها «جبنتى – دامو»، وكذلك انخفاض الطلب نتيجة زيادة معدلات التضخم.



وأشار إلى أن القيمة العادلة لسهم دومتى عند 11.24 جنيه، مع توصية بالشراء، لافتا إلى أن الشركة تسعى للوصول بهامش الربحية ما بين 21 و%22 خلال الربع الثالث، وهو ما قد يحسن صافى الربح المحقق خلال الفترة المذكورة.



ويبلغ رأسمال دومتى 50 مليون جنيه، موزعاً عبر 250 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.20 جنيه.