بنك مصر و ثروة كابيتال يرتبان إصدار سندات توريق بقيمة 174 مليون جنيه

بنك مصر

محمد سالم:



أدار بنك مصر ترتيب وترويج وضمان تغطية، وتلقي اكتتاب الإصدار الـ 23 لسندات شركة ثروة للتوريق، البالغ حجمه 174 مليون جنيه، مضمون بإجمالي محفظة حقوق مالية آجلة بقيمة حوالي 281 مليون جنيه.



وتتكون محفظة التوريق المحالة من عقود بيع وحدات عقارية سكنية وإدارية بالتقسيط.



يأتي هذا الإصدار في إطار التعاون المثمر بين بنك مصر، ومجموعة ثروة كابيتال.



جدير بالذكر أن عملية الإصدار تمت بالتعاون بين بنك مصر، وشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب، كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار، وشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب كمستشار مالي للعملية، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب والذى ويتوزع على 3 شرائح، وتم غلق باب الاكتتاب يوم الثلاثاء 20/06/2017 .



قال البنك إن المشاركة فى ترتيب الإصدار تأتى استمراراً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وحرصاً منه على تدعيم أسواق أدوات الدين كرافد هام لتمويل الاستثمارات، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك فى أن يصبح مقصداً لتلبية جميع احتياجات المستثمرين (One Stop Shop)، كما تؤكد علي نجاح البنك في مجال ترتيب وترويج وإدارة عمليات إصدار السندات للشركات والهيئات، حيث بلغ عدد الإصدارات التي قام بترتيبها وترويجها منذ عام 2010 في السوق المصرية، 15 إصدارا بإجمالي 9 مليارات جنيه، ويسعى بنك مصر حاليا إلى العمل مع مجموعة من مصدري السندات المستهدفين للقيام بإصدار سندات شركات أخري، في السوق المصرية، وذلك في إطار سعي البنك لتنمية نشاط بنوك الاستثمار.

