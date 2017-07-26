وزير الإسكان: مهلة 3 أشهر لسداد جزء من تعديل النشاط بالعبور الجديدة

مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية

بدور إبراهيم:



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة 3 أشهر لسداد نسبة الـ15% من قيمة علاوة تعديل النشاط للعملاء السابق الموافقة على توفيق أوضاعهم فى ضوء القرار الجمهورى رقم (66) لسنة 2009، والواقعة أراضيهم داخل إحداثيات القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، لعدم الانتهاء من المخطط التفصيلى وبذات الأسعار السابق اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/4/2014، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار العملاء.



صرح بذلك مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مضيفاً أنه تمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمدينة بدر بمساحة 11.5 فدان أي ما يعادل (48300م2) شمال المدينة بجوار المنطقة اللوجيستية، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، لإقامة معمل تحاليل ومستشفي لعلاج الإدمان وفقاً للمعايير الدولية، وطبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الطبي (مستشفي) المعمول بها بالهيئة، وعلي أن يتم استكمال باقي إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).



وقال الوزير إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص مساحة 12000م2 (جزء من قطعة الأرض رقم 53 بالمحور المركزي بمدينة السادات)، لوزارة الصحة والسكان، لإقامة مستشفي مركزي بمدينة السادات، علي أن تضم مبني للطوارئ والحوادث علي الطريق الصحراوي، وأسرة العناية المركزة وعناية الأطفال، وغرف العمليات، وقسم للكلي الصناعي، وإنشاء وحدة أورام متكاملة، ومعمل متكامل، وقسم أشعة متكامل، ووحدة قسطرة قلب ورسم قلب وبنك دم تجميعي، وذلك بنظام نقل الأصول علي أن تقوم الوزارة بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقة جهات الاختصاص علي نقل الأصول (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).



وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 4148 م2 بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة قنا الجديدة بنشاط خدمات مستقبلية، لإقامة مركز لرعاية الموهوبين بنظام نقل الأصول للأرض والمباني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن يتولي جهاز مدينة قنا الجديدة القيام بتنفيذ المركز طبقاً للنموذج المعتمد لمركز رعاية الموهوبين بهيئة الأبنية التعليمية، والذي تم إدراجه بخطة جهاز المدينة للعام المالي 2016/2017، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).