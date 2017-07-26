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عمرو بن العاص (13)
الأربعاء 26 يوليه 2017 12:00 م
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البلاد المصرية والسكان
استوجبت السيرة التى يعرض لها الأستاذ العقاد، أن يعطى البلاد المصرية وسكانها فى تلك الفترة حقها من الدراسة الصحيحة الدقيقة، إزاء تناولات المؤرخين الغربيين الذين أقاموا دراساتهم على ما يشبه المناحة والعزاء على مصاب الروم.
كانت مصر معروفة بين أهلها فى الزمن القديم باسم «كيم» أو «خيم» والمعنى الصحيح للكلمة فى اللغة المصرية: الأرض السوداء، ومنها أخذ اليونان كلمة «الكيمياء»، والذى كان اسمه العلم الأسود أو السحر الأسود.
ولم يبق للآن من أسماء مصر القديمة سوى اسمان: «إيجيبت» Egypt الذى تلقاه الغربيون عن اليونان، ويرجح أن الكلمة منحوتة أو مشتقة من «كى بتاه» خلافًا لما يظنه البعض أنها ترجع إلى «قفط» أو «كوبتوس» فى طريق البحر الأحمر.
أما الاسم الآخر الباقى من الأسماء الباقية، فهو الاسم المشهور فى اللغة العربية «مصر» وغير صحيح ما يحسبه البعض أنه مأخوذ من كلمة «المصر» التى تطلق فى العربية على أرض الحواضر أو على الحاضرة الكبرى حيث تقام معالم الحكم.
والغالب فيما يرى الأستاذ العقاد أن كلمة «مصر» عربية الأصل، وقد عرف العرب «مصر» قبل عهد الإسلام، ثم عرفها منهم العبرانيون المنتقلون من أرض العراق، وكان هؤلاء وأتباعهم من الهكسوس أول من أطلق على «مصر» اسم «مصرايم»، وحسبه البعض جد المصريين، ولكن الصحيح أن كلمة «مصرايم» تثنيه لمصر باللغة العبرية بمعنى المصريين.
ويستفيض الأستاذ العقاد فى مناقشة الروايات التى نسجت حول الاسم، ويشير إلى أن البعص يذهب إلى أن كلمة «مصر» هيروغلوفية قديمة مركبة من ثلاث كلمات، بمعنى بلد «أبناء الشمس»، والكلمات الثلاث المؤلف منها الاسم طبقًا لهذا الافتراض هى: «ما» بمعنى موضع، و«سى» بمعنى ابن، و«رى» أو «را» بمعنى الشمس، ومنها راع التى ينسب إليها بعض الفراعنة.
ولا يخفى أن اللغة الهيروغلوفية كانت- فيما يقول الأستاذ العقاد- لغة تصوير، تغلب فيها المقاطع على الحروف، وقد وجدت صورة الأرض والشمس وعليها دالة على البلاد المصرية فى الآثار القديمة، أما نطق الكلمة بألفاظ تقارب مسر أو مصر، فليس له سند فيما يقول.
بل كان الكتاب المصريون المخضرمون بين عصر اللغة الهيروغلوفية واللغة القبطية يذكرون مصر كما يذكرها اليونان باسم وسط بين «جبت» و«قبت» أو قبط، ويظهر أن كتاب العربية أنفسهم كانوا يطلقون كلمة «قبط» على البلاد أحيانًا ولا يقصدون بها السكان كما فعلوا بعد ذلك.
وكان المؤرخون المسلمون يذكرون «المصريين» إلى عهد معاوية، ويعنون بهم العرب المسلمين المقيمين فى الديار المصرية.
ومن المحقق بعد جميع التأويلات والاحتمالات- فيما أورد الأستاذ العقاد، أن اسم «مصر» كان معروفًا فى أرض كنعان قبل وفود العبرانيين، وأن اليونان عرفوا مصر باسم «إيجيبت» قبل عصر الشاعر «هوميروس»، وأن ألواح تل العمارنة ذكرت مصر باسم «هكبتاه» الذى يرجع إليه الاسم اليونانى وأرادت به أرض «منف» وعاصمة «بتاه» أو «فتاح»، وأن مصر بغير أداة التعريف لم تطلق على قطر غير وادى النيل، وأن العرب هم اول من تسمى بالمصريين.
وقد أحصى «ديودورس» الصقلى و«يوسفيوس» اليهودى سكان مصر، فلم يجاوزا بهم ثمانية ملايين.
ولما حان عصر الفتح الإسلامى فى القرن السابع الميلادى، لم يكن فى مصر كلها من يود بقاءها فى حوزة الدولة الرومانية، بل ولم يكن الرومانيون أنفسهم يثقون بدوام ملك الدولة الرومانية بعد تكرار هزيمتها أمام الفرس وأمام العشائر الهمجية.
وكان القبطيون أو أبناء البلاد ومن غير الروم واليهود، على أشد السخط من الدولة الرومانية، لأسباب دينية وسياسية. إذ كانت كنيسة بيزنطة قد نازعت كنيسة الإسكندرية سلطانها وأرادت أن تفرض عليها مذهبًا فى المسيحية لا تقره، وهو المذهب المشهور باسم «المذهب الملكى»، وكان التابعون له يعتقدون أن المسيح ذو طبيعتين: لاهوتيه، وناسوتية، خلافًا للإسكندريين الذين كانوا يدينون بطبيعة واحدة ويطلق عليهم خطأ اسم اليعقوبيين!
وكان المصريون يثورون على الدولة الرومانية قبل دخولها فى المسيحية، ويقابلون اضطهادها بالإضراب أو بالرهبانية والاعتكاف على الصوامع والأديرة فى الصحراء.
ثم دان عواهل الرومان منذ أيام «قسطنطين» بالمسيحية، فتغير سبب الاضطهاد ولكن لم يتغير طغيان الرومان وبغض أهل البلاد له بما شقوا منه على مدار عدة قرون ! وبقى أبناء الكنيسة الوطنية يرمون أتباع الكنيسة الملكية (الرومانية) بالكفر والمروق، متهمين إياهم بأنهم يمزقون طبيعة السيد المسيح ويؤمنون من ثم بإلهين مختلفين.
ولم تكن عداوة المصريين للدولة الرومانية القائمة، خافية على قاطنى مصر من الروم، وركبت على أسباب الكراهية أسباب أخرى مردها إلى الغطرسة والضرائب والسياسة المالية، وينبه الأستاذ العقاد إلى خطأ المؤرخين الذين يقيسون الأمور فى ذلك العصر على أشباهها فى العصر الحديث، بلا موضع للقياس لاختلاف الظروف والأحوال.
ولم تكن دولة الروم بمعزل عن اللاتين وسائر الأقوام التابعين لروما القديمة وروما الجديدة أى القسطنطينية، على تفصيل يورده الأستاذ العقاد يضيق به المقام هنا، والمؤرخ الذى يقيس موقف الروم المحليين آنذاك على الموقف فى العصر الحاضر يجهلون الفوارق ويخطئون القياسن وكان عواهل الروم أنفسهم مستيئسون، يحارب بعضهم بعضًا محاربة اليائس القانط فى النصر.
أما اليهود، فقد كانوا ينقمون على الدولة الرومانية هدم هيكل سليمان، وتشريدهم من بيت المقدس وتعقبهم بالمطاردة والمصادرة والإكراه على عبادة الإمبراطور تارة، وعلى العبادة المسيحية تارة أخرى، كما كانت لهم نكبة أصابهم بها الرومان فى عهد الفتح العربى حين طردوهم من وظائف الدولة فى الإسكندرية وهو ما ينقل الأستاذ العقاد بعض تفاصيله عن تاريخ «افتيخوس» المشهور.
وقد ترددت قصة ما ورد بتاريخ «افتيخوس» فى تاريخ «المقريزى»، وهى قصة تدل على مكامن الخطر من نقمة اليهود على هرقل والرومان، وقد انقضى عصر هرقل كله، ومصر تسمع بأخبار الفتوح الإسلامية، وتتوقع مصيرًا كمصير جاراتها فى المشرق القريب.
هذا وقد أوشك العهد الذى كتبه الفاروق لبطارقة بيت المقدس، أن يصبح من محفوظات الساسة ورجال الدين فى منف والإسكندرية بالروايات المتواترة، ومنها حرص الخليفة حين حضرته الصلاة وهو فى صحن الكنيسة الكبرى ببيت المقدس حرصه على أن يخرج ليصلى فى الخارج على الدرج منفردًا حتى لا تتخذ صلاته بالكنيسة ذريعة للإقتداء بها من بعده، وأنه أعطاهم فى العهد العمرى أمانًا لأنفسهم وأحوالهم وكنائسهم وصلبانهم.
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