المال ترصد خريطة صلاحيات مجلس إدارة المركزي

الحق منفردًا فى تجنيب نسبة من صافى الأرباح لزيادة رأسمال البنك



إصدار اللوائح والنظم الداخلية بما فيها الرواتب والبدلات دون التقيد بالمعمول به فى الحكومة



الإشراف الكامل على الأعمال الداخلية دون تدخل من أحد



وضع قواعد توفير السيولة وإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك أو دمجه



سن شروط الترخيص لشركات الصرافة والاستعلام الائتمانى وضمان المخاطر وتحويل الأموال



تحديد أساليب عمل نظام أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير والتمويل العقارى ومتناهى الصغر



وضع النظام الأساسى لصندوق تأمين الودائع بدلا من «الرئاسة»





أحمد الدسوقي:



شملت خريطة صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزى فى مشروع القانون المقترح، الذى انفردت "المال" بنشر نصوصه، الخميس الماضى، نحو 27 سلطة، منها 15 جديدة، من بينها الحق منفردا فى اتخاذ قرار تجنيب نسبة من صافى الأرباح السنوية للبنك بهدف زيادة رأس المال، وذلك بعد أن كان ذلك يتم بالاتفاق مع وزير المالية.



ورصدت «المال»، أمس، السلطات الجديدة التى اقترح القانون إضافتها لمحافظ البنك المركزى، والتى يعد من أكثرها إثارة للجدل عدم صحة تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك وبعض المديرين التنفيذيين إلا بعد أخذ رأيه، وحقه فى إيفاد ممثل للبنك لحضور اجتماعات مجالس الإدارة بدون توجيه دعوة.



وشملت خريطة صلاحيات مجلس الإدارة فى القانون المقترح إمكانية تفويض بعض من اختصاصاته إلى محافظ المركزى أو نوابه أو أى لجان يشكلها، بالإضافة إلى الحق فى الإشراف الكامل على أعمال البنك الداخلية وسياسته، دون تدخل من أى جهة أخرى.



وفجر القانون الجديد مفاجأة من العيار الثقيل، وهى الحق لمجلس إدارة المركزى فى إصدار اللوائح والنظم الداخلية بما فيها الرواتب والبدلات والمكافآت وما فى حكمها والتعيينات والترقيات، دون التقييد بالقوانين أو القواعد المعمول بها فى الحكومة.



وانتزع مشروع القانون بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لصالح المجلس، من أبرزها إصدار النظام الأساسى لصندوق تأمين الودائع بدلا من رئيس الجمهورية، وإصدار قواعد وأسس تنظيم سوق النقد الأجنبى ونظام وقواعد المساهمة فى صندوق تحديث الجهاز المصرفى، بدلا من رئيس الوزراء، كما أعطى مشروع القانون للمجلس حق اختيار أحد مراقبى الحسابات المسئولين عن مراجعة حسابات المركزى مقارنة بإسناد هذا الملف للجهاز المركزى للمحاسبات فى القانون الحالى.



وسمح مشروع القانون للمجلس بتحديد شروط الترخيص ونظام العمل لشركات الصرافة والاستعلام الائتمان وضمان مخاطر الائتمان ونظم الدفع وتحويل الأموال.

كما امتدت سلطات مجلس إدارة البنك المركزى إلى وضع نظام لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى وضع قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك للتعرف على المالك الفعلى.



وأعطى المشروع للمجلس الحق فى الموافقة على المعاملة المالية وبدلات ومكافآت الأعضاء غير التنفيذيين بمجالس إدارات البنوك والتى تحددها الجمعية العمومية.

