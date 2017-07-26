البورصة تعلن انضمام 4 شركات للمؤشر الرئيسي

أموك وكيما والمالية والصناعية ومصرف أبو ظبي





مصطفى طلعت

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغييرات، حيث خرج من المؤشر الرئيسي EGX30 أسهم 4 شركات في مقابل دخول 4 جديدة.

وانضم إلى المؤشر كل من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، والمالية والصناعية المصرية، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، في حين خرج من المؤشر شركات أوراسكوم كونستراكشون ليميتد وجي بي أوتو وجهينه للصناعات الغذائية وبنك كريدي أجريكول مصر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 17 شركة، انضمت 4 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 13 شركة مقابل انضمام 13 شركة جديدة للمؤشر.

وعلى صعيد مؤشر بورصة النيل Nile Index، لم يشهد تغييراً في الشركات المكونة له، ليظل عدد الشركات بالمؤشر 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عددا محددا من الشركات المكونة له.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم العمل بالمؤشرات وفقا للمكونات والأوزان الجديدة اعتبارا من جلسة الثلاثاء الأول من أغسطس المقبل.



