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اقتصاد وأسواق
العامة للمخابز تلتقي وزير التموين
الأربعاء 26 يوليه 2017 11:44 ص
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
عمر: مناقشة تخفيض عدد الأرغفة للمواطنين
محمد مجدي:
تعقد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غداً الخميس؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة الخبز المدعم.
وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا، لـ«المال»، إنه سيتم مناقشة التعديل النهائى للتوجيه الوزارى رقم 22 لسنة 2017، بشأن الغرامات والعقوبات على المخابز، إضافة إلى بحث المقترح المقدم من الشعبة، والذى قامت «التموين» بعمل دراسة عنه فى تخفيض عدد أرغفة الخبز المدعم.
وأضاف عمر أن منظومة الخبز المدعم والتى سيتم تعديل طريقة عملها بداية من شهر أغسطس المقبل، بشأن حصول المخبز على طن الدقيق من المطحن بالسعر الحر، سيصل إلى 5300 جنيه بدلاً من 4400 جنيه، وذلك للطن استخراج 82.
يشار إلى أن الخبز المدعم يتم إنتاجه بنوع دقيق استخراج 82، ويبلغ سعره فى السوق ما بين 4500 جنيه، بينما دقيق استخراج 72 ينتج المخبوزات فى المخابز الأفرنجية والسياحية.
ولفت عمر إلى أن الدراسة التى قامت بها الوزارة بشأن تخفيض عدد الأرغفة وزيادة سعر فارق نقاط الخبز، سيعمل على تخفيض عدد الأرغفة التى يتم إنتاجها يوميًّا على مستوى الجمهورية لتصل إلى 280 مليون رغيف، بدلاً من 360 مليون رغيف، كما أنه يتم يوميًّا إنتاج 288 ألف جوال دقيق مدعم.
من جهته، أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم ثابت على 60 قرشًا، ويحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش، بينما تكلفة إنتاج الخبز المدعم للجوال الواحد سترتفع إلى 180 جنيها بدلاً من 122 جنيها.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم، والتى يستفيد منها 60 مليون مواطن، يستهلكون ما يقرب من 300 مليون رغيف يوميًّا، ويتم توفير ما يقرب من 50 مليون رغيف شهريًّا، يقومون بصرف سلع مجانية مقابل ما تم توفيره، إذ يتم احتساب الرغيف الواحد الذى يتم توفيره بنحو 10 قروش.
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