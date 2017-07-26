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اقتصاد وأسواق
الأسواق تترقب الإعلان عن سعر أقطان الإكثار
الأربعاء 26 يوليه 2017 11:28 ص
تجميع الأقطان
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تجميع الأقطان
دعاء حسني ـ الصاوي أحمد:
قال عادل عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن لجنة تسويق أقطان الإكثار- التى شكلتها وزارة الزراعة مؤخرًا- تعتزم الإعلان قريبًا عن سعر شراء أصناف أقطان الإكثار من المزارعين، وسط ترجيحات أن يزيد السعر 100 أو 200 جنيه عن سعر الأقطان التجارية فى السوق الذى تحدده آليات العرض والطلب فى الموسم الجديد، وسترتبط الزيادة برتبة وجودة الأقطان فى الأساس.
يذكر أن سعر تسويق الأقطان التجارية بالأسواق يتراوح حاليًّا بين 2800 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2600 جنيه لأصناف وجه قبلى.
يشار إلى أن «أقطان الإكثار» تستخدم بذورها فى إنتاج التقاوى للموسم التالى، ويبلغ المساحات المنزرعة بقطن الإكثار 60 ألف فدان بالوجهين البحرى والقبلى، ومن المتوقع إنتاجية 500 ألف قنطار بذرة قطن توفر تقاوى لمساحات مستهدفة تبلغ 500 ألف فدان تزرع الموسم الجديد، وتقوم وزارة الزراعة بتحديد وإعلان آليات تسويقها كل عام.
كان الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن تشكيل لجنة لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2017/ 2018، للإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من المزارعين، ومتابعتها أولا بأول، وبحسب القرار الوزارى الذى حمل رقم 1082 لسنة 2017، تشكل اللجنة برئاسة وزير الزراعة، وعضوية نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
وتضم اللجنة أيضًا فى تشكيلها رئيس مجلس القطن، ومحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ومدير معهد بحوث القطن، ورئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، ومدير صندوق تحسين الأقطان المصرية.
وأكد عبدالعظيم لـ«المال»، أنه لم يتم إعلان سعر أقطان الإكثار رسميًّا إلى الآن، ومن المنتظر تحديد سعره خلال أيام عقب اجتماع مشترك يعقده قريبًا وزيرا الزراعة والتجارة لإعلان ضوابط تسويق أقطان الموسم الجديد 2017/ 2018.
وأضاف أن سعر أقطان الإكثار ترتبط بسعر القطن الحر بالأسواق التى تحدده آليات العرض والطلب، وإن كانت «الإكثار» تزيد عليه قليلًا كما هو معتاد كل موسم؛ وذلك بسبب هامش ربح الذى يوضع للفلاحين لحثهم على سرعة التوريد لوزارة الزراعة.
وأوضح مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة ستطبق تشريعات جديدة حفاظًا على نقاوة بذرة القطن، من بينها حظر تداول القطن عبر المحافظات، وحظر عمل الدواليب الأهلية، وقصرها على الحكومية فقط.
وأكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى، أن الوزارة ثبتت سعر ضمان القطن لصنفى التجارى والإكثار عند 2300 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و2100 جنيه للوجه القبلى، ولكن شراء الإكثار من المزراعين فى بداية الموسم سيرتبط بالسعر التجارى الذى تحدده السوق.
وأوضح الشراكى أن «الزراعة» أعلنت سعرى ضمان قطن الإكثار والقطن التجارى فى نفس المستوى المعلن للبيع لأصناف الوجه القبلى والبحرى فى خطوة لمواجهة عمليات خلط الصنفين بما يهدد جودة البذرة المنتقاة، إذ لو قامت الوزارة برفع سعر ضمان الإكثار سيتم توريد كل القطن التجارى على هيئة قطن إكثار للاستفادة من السعر، وتوقع إعلان الوزارة أسعارًا مرتفعة لشراء أقطان الإكثار، تزيد عن سعر السوق الحرة لحث المزارعين على توريده لها.
وشدد نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، على ضرورة وضوح آلية تسويق الأقطان خاصة الإكثار بشكل أكبر للفلاحيين، مؤكدا أن ما أُعلن إلى الآن من آليات تسويق تلك الأصناف لايزال غير واضح بالنسبة للمزارعين.
وأضاف السنتريسى، غالبًا يرتفع سعر شراء أقطان الإكثار عن سعر الأصناف التجارية كل موسم لضمان توريد الفلاحين للجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وفى حال عدم حصول المزارعين على سعر مجدٍ للقنطار، فهناك مخاوف من تسريب الفلاحين لأقطان الإكثار وبيعها بعيدًا عن الوزارة للحصول على سعر أعلى للقنطار، ولن يستطيع أحد ردعه- وفقًا لتعبيره.
وتابع قائلًا: «الفلاح حساس جدًّا والقرارات الكثيرة غير الواضحة حول سعر الأقطان تسبب له التشويش، خاصة أنه يبذل جهدًا فى محصوله ويرغب فى بيعه من أمام منزله، ولذا تعتمد شركات تجارة الأقطان بما فيها الكبيرة منها على الجلابين لجمع القطن من المزارعين والتعاقد عليه، وعلى الحكومة أن تكون أكثر وضوحًا؛ لأن المنتج لا يريد أن يضحك أحد عليه».
وأكد عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أن وزارة الزراعة ثبتت أسعار ضمان أقطان الإكثار عند ذات أسعار الأصناف التجارية، لتجنب خلط الفلاحين للأقطان للحصول على سعر أعلى من بيع الأقطان، مضيفا أن أى زيادة عقب ذلك فى سعر شراء أصناف الإكثار من المزارعين ستتم من صندوق تحسين الأقطان التابع لوزارة الزراعة وفقًا لرتبة القطن وجودته.
محصول القطن
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