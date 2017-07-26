مطابع الكتاب المدرسي تخاطب التعليم بسداد 600 مليون جنيه

وزارة التربية والتعليم

عمر سالم:



كشفت مصادر مسئولة فى غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، عن أن إجمالى مستحقات شركات الطباعة لدى وزارة التربية والتعليم حاليًا تصل إلى 600 مليون جنيه.



وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن المستحقات ناتجة عن طباعة الكتاب المدرسى منذ بدء فترة توريد الكتاب المدرسى لصالح وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2017/ 2018، والبالغ إجمالى قيمة طباعة الكتب المدرسية لهذا العام نحو 1.9 مليار جنيه. وأشارت إلى أن الوزارة لم تقم بسداد مستحقات المطابع حتى الآن، رغم أن الأخيرة ملتزمة تمامًا بالتوريد.



وأكدت أن «التربية والتعليم» فى طريقها لإلغاء الكتاب المدرسى المطبوع، والتوجه نحو التعليم الإلكترونى وبرامج المعرفة وغيرها، وهو ما سيؤثر سلبًا على المطابع العاملة فى المجال، ويهدد بإغلاق الغالبية العظمى من المطابع.



وأوضحت المصادر أن نسبة التوريدات لكتب الفصل الدراسى الأول بلغت نحو 60% حتى الآن، وأنه مع بداية الفصل الدراسى الأول سيتم الانتهاء من التوريد طبقًا للجدول الزمنى الخاص بتوريد الكتاب المدرسى.



وفى ذات السياق، قال المهندس أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، إن المطابع تسعى حاليًا للانتهاء من توريد الكتاب المدرسى للفصل الدراسى الأول.



وأوضح أن رفع أسعار الوقود والكهرباء على الصناعة لن يكون له تأثير على أرباح المطابع؛ لأن التعريفة الجديدة لطباعة الكتاب المدرسى تغطى كل النفقات، لافتًا إلى أن رفع أسعار الطاقة يرفع من أسعار الطباعة بما يتراوح ما بين 10 إلى %15.



يشار إلى أن الأسعار التى تم الإعلان عنها بالمظاريف المالية تصل إلى 70 مليمًا للصفحة الألوان ومتوسط 63 مليمًا للصفحة أبيض وأسود.



وأضاف جابر أن هذه الأسعار مناسبة للمطابع؛ لاسيما أنها تعد أعلى من ضعف أسعار العام الماضى، التى بلغت 26 و29 مليمًا للصفحة.



يشار إلى أنه كانت الإدارة المركزية لشئون الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت يناير الماضى، عن المناقصة العامة لطباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2017/ 2018، وطرحت كراسة الشروط وملحقاتها بـ 500 جنيه، وتأمين ابتدائى 20 ألف جنيه، لكل 50 مليون صفحة، وفازت بها نحو 45 مطبعة.



وفى سياق آخر، أكد جابر فى تصريحات لـ«المال» أن الغرفة تسعى لتأسيس المجلس التصديرى لصناعة الطباعة والتغليف، وتم مخاطبة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بذلك، متوقعًا الموافقة عليه وتدشينه نهاية العام الحالى.