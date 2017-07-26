ريدج كابيتال تتخارج من السوق المصرية

البورصة المصرية

مصادر: التحديات الاقتصادية والضعف الإدارى وراء القرار



شريف عمر





علمت «المال» أن شركة ريدج كابيتال القابضة للاستثمارات المالية تخارجت من سوق المال المصرية فى الآونة الأخيرة، بعد حضور بدأ منتصف 2012، وذلك عبر إيقاف مختلف رخص الأنشطة المالية المملوكة للشركة.



وكانت «ريدج كابيتال» - الذراع الاستثمارية للمجموعة الأفريقية الأصل «ريدج سوليشنس إنترناشونال هولدنج» - استحوذت فى مايو 2012 على كامل أسهم مجموعة «الرشاد» القابضة المصرية.



وقالت مصادر مقربة من «ريدج»، إن الشركة كانت تخطط لأن تصبح السوق المصرية مركزاً لتوسعاتها المالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتضاف لمناطق حضورها الدائمة فى غرب القارة الأفريقية، كما حاولت بعد الاستحواذ على «الرشاد» التركيز على أذرع إدارة الأصول والمحافظ، بجانب الترويج والاكتتاب، والاستثمار المباشر، ومحاولة الاستحواذ على شركة سمسرة بهدف التحول إلى بنك استثمار متكامل يهتم بالاستثمار الإسلامى.



وتابعت المصادر: «بمرور الوقت واجهت السوق المصرية العديد من التحديات الاقتصادية، بالإضافة لانخفاض كفاءة الطاقم الإدارى للشركة، والتى قلصت حجم الأصول المدارة من 150 مليون جنيه عند الاستحواذ على الرشاد لمستويات أقل من 50 مليون جنيه، بما أدى فى النهاية لتراجع حماس الشركة الأم حول الاستمرار فى الاستثمار فى مصر، مفضلة وقف الرخص والتخارج من السوق».



وأكدت المصادر أن «ريدج» كانت تتولى فى السابق إدارة صندوقى استثمار فى الأسهم، الأول مملوك للبنك الأهلى، والآخر تابع لشركة مصر للتأمين، وهى الصناديق التى انتقلت إدارتها حالياً لشركتى برايم لإدارة الأصول، ومصر لإدارة الاستثمارات المالية، على التوالى.



وأوضحت المصادر أن «ريدج» قررت إيقاف جولات الترويج لإطلاق صندوق استثمار فى الصناديق الإسلامية، والذى كانت تسعى لإطلاقه من البحرين برأسمال 150 مليون دولار، فى ظل الأزمات الأخيرة فى المنطقة العربية، بجانب قرارها بوقف الرخص المملوكة لها فى مصر.



وأشارت إلى أن «صندوق البحرين» أُطلق فى البداية للاستثمار فى صناديق الاستثمار الإسلامية الإقليمية، إلا أنه بعد فترة من الترويج تم تغيير الهدف الرئيسى ليشمل الاستثمار فى صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية، وهو ما يدلل على التخبط الإدارى.



جدير بالذكر أن «ريدج» كانت مهتمة بالاستثمار فى مصر، وتفاوضت مع البنوك لإطلاق صناديق استثمار فى البورصة مع التركيز على الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما ساعدت فى الترويج لإطلاق آلية الصكوك الإسلامية للتمويل.



يشار إلى أن ريدج سوليشنز إنترناشونال هولدنج تأسست عام 2004، وهى مجموعة أنجولية، تهتم بالاستثمار فى المجال العقارى، فيما تأسست ريدج كابيتال، كذراع للمجموعة فى الخدمات المالية، فى عام 2008.