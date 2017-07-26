أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو

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متابعات:تقدم بوابة المال أسعار الدولار والعملات الأجنبية الصادرة من البنك الأهلي، صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو.