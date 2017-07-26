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اتصالات وتكنولوجيا
ساوند كلاود .. هل ينتهي الغناء ؟
الأربعاء 26 يوليه 2017 12:42 ص
ساوند كلاود 9
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feedsites موقع لجمع مقاطع الصوت من "ساوندكلاود"
ساوند كلاود 9
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
خبر صادم تلقاه الجمهور المحب والصانع للموسيقى بعد أن أعلنت منصة ساوند كلاود للموسيقى على الإنترنت، مطلع الشهر الجاري، فصل 40% من موظفيها وإغلاق مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو إثر اضطرابات مالية تواجهها، مضيفة أن السيولة المالية لديها تكفي فقط حتى نهاية سبتمبر القادم.
وقالت الشركة إن لديها "التمويل الكامل" الكافي لخمسين يوما مقبلة، قبل أن تعدل بيانها إلى 80 يوما.
الخبر أفزع المشتركين خوفا من ضياع تاريخهم الموسيقي المؤرشف على الموقع، الأمر الذي دفع فريقا من المتطوعين يطلق على نفسه اسم The Archive Team أو فريق الأرشيف إلى الإعلان عن استعدادهم لأرشفة 123.6 مليون مقطع صوتى، و 900 تيرابايت من البيانات الخاصة بخدمة ساوند كلاود، قبل أن يطالبهم الموقع بالتوقف حمايةً لحقوق ومحتوى المبدعين.
فما هي قصة الشركة التي تعاني ماديا رغم امتلاكها 175 مليون زائر شهريا من جميع أنحاء العالم وتتلقى نحو 12 ساعة تسجيل موسيقي كل دقيقة؟
زملاء المعهد الملكي يؤسسون موقعا
عام 2007 وفي العاصمة السويدية ستوكهولهم، أسس مهندس الصوت الكسندر لينج والمغني اريك ولفورس، اللذان تزاملا في المعهد الملكي للتكنولوجيا، موقع ساوند كلاود، في ظل حاجة المستخدمين آنذاك إلى منصة لتبادل أعمال الصوت بين المستخدمين، وتولى الأول منصب رئيس مجلس الإدارة، بينما تولى الثاني منصب رئيس الشركة للتكنولوجيا.
وكان لينج قد درس التسويق في كلية ستوكهولم للاقتصاد، ثم حصل على ماجستير في تكنولوجيا الإعلام من المعهد الملكي للتكنولوجيا، قبل أن يعمل لثلاثة أشهر كمنتج ومطور للأعمال في "SF Anytime" وهو موقع فيديوهات يقدم خدماته في الدول الاسكندنافية ، ثم أسس شركة إعلام سماها Akryl.P وعمل من خلالها مع عملاء مثل كوكاكولا وفودافون وام تي في وغيرهم، وفي موقع Trustmojo.com عمل لينج مؤلفا وباحثا ومتحدثا عاما، وكان مستشارا لاستراتيجية الموقع، ثم في عام 2003 أسس لينج ستوديوهات "جونج" وواصل العمل بها حتى عام 2007 الذي شهد تأسيس شركة "ساوند كلاود".
أما ولفورس، فكان رائد أعمال على الإنترنت ومغن، حصل على البكالوريوس من جامعة سوديرتون السويدية، ثم حصل على الماجستير من المعهد الملكي للتكنولوجيا، وكان لديه اهتمام كبير بالعمل التطوعي وقضى وقتا كبيرا من العمل مع المنظمات غير الربحية.
في الأساس، انطلق ساوند كلاود كمشروع يساعد على التعاون بين فنانين مختلفين من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي كان صعبا للغاية قبل ظهور الموقع وفي النهاية استحال ساوند كلاود إلى موقع لتشارك الأصوات بين مستخدمين من العالم أجمع.
وقتها كان موقع فليكر يقدم خدمة مشابهة للصور، ويقدم فيمو الخدمة ذاتها للفيديو، ولم يكن هناك منصة حقيقية للصوتيات.
عقب التأسيس، وتدريجيا، انتقل المقر الرئيسي لشركة ساوند كلاود إلى العاصمة الألمانية برلين، ثم بدأ تقديم خدماته على الإنترنت عام 2008.
ساوند كلاود يتفوق على جميع منافسيه
كان عام 2009 علامة رئيسية في مشوار الموقع، بعد أن قررت شركة "دوتي هانسون" وهي منصة إلكترونية تربط الموسيقيين بالموزعين، ضخ تمويلات بقيمة 2.5 مليون يورو في ساوند كلاود، الأمر الذي سمح للأخير بأن ينمو متخطيا كل منافسيه، وبحلول مايو من عام 2010 كان عدد المشتركين على الموقع يلامس المليون، وفقا لموقع
pehub
نيتورك.
وخلال أعوام قليلة، طورت ساوند كلاود منصتها بشكل قدم مميزات جديدة، بين القدرة على تحميل ملفات صوت تصل مدتها حتى 180 دقيقه، إلى تسهيل مشاركتها مع الآخرين وعبر مواقع أخرى عبر كود التضمين، فضلا عن إمكانية انشاء مجموعات تضم المستخدمين - وهي أكثر السمات التي ميزت الموقع وأعلن الموقع إلغاؤها رغم الاعتراض الشديد من المستخدمين – فضلا عن عرض المقطع الصوتي بصورة موجات مع تمكين المستمعين من التعليق عند أي نقطة ثم عند إعادة تشغيل الموقع تظهر تلك التعليقات بينما تستمر الموسيقى.
ويقبل الموقع عددا كبيرا من الامتدادات مثل AIFF, WAVE, FLAC, OGG, MP2, MP3, AAC.
كما شمل التطوير إتاحة استخدام ساوند كلاود على الهواتف الذكية وضمن تطبيقات على آيباد وآيفون وأنظمة أندرويد، وتطوير 150 تطبيقا لخدمة الوصول للموقع، وفقا لموقع
successstory.com
.
حقبة الخدمات المدفوعة
عام 2011، وفي جولته الثانية للتمويل، حصل ساوند كلاود على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من شركتي يونيون سكوير وانديكس فينشرز، وتبنى نموذجا للتحول إلى الخدمات المدفوعة "مشابه لنموذج موقع فليكر" وافتتح مقرا آخر في سان فرانسيكو بأمريكا بينما بقي المقر الرئيسي في برلين، ووفقا لموقع
venturebeat.com
وصل عدد المشتركين حينذاك إلى 4 ملايين مستخدم من المحترفين والهواة.
طور الموقع باقة خدمات مدفوعة، تضمنت "سواند كلاود برو" الذي يسمح بتحميل مقاطع صوتية حتى 6 ساعات، وتوفير تحليلا أكثر دقة للمشتركين في هذه الخدمة مقارنة بالتحليلات على الموقع المفتوح.
أما "ساوند كلاود برو غير المحدودة" فتسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع الصوت بدون سقف، وفي "ساوند كلاود جو" فتتيح للمشتركين الاستماع إلى كل الأغاني المرخصة بدون دفع أي مقابل.
وتتراوح تكلفة الخدمات المدفوعة بين 29 إلى 500 يورو سنويا، وفقا لموقع
vator.tv
، ولم تكشف الشركة مطلقا عن عدد مشتركيها ممن يدفعون مقابل خدماتها.
"إن النقاش العام لازال يدور حول المتاعب التي تواجهها الصناعة وهو ما أؤمن بأنه غير حقيقي .. هناك الآن الكثير من الناس المهتمين بالغناء وتأليف الموسيقى، وقد حان وقت إعادة تعريف صناعة الموسيقى .. سوق الآلات الموسيقية يمثل ضعفي سوق التسجيلات الصوتية وقد استمر هذا منذ 30 عاما .. وبنظرة على ما ينفقه الموسيقيين بالفعل للانخراط في هذا العالم نجد أن الجيتار يكلف الف دولار .. هذا يعني أننا ننتظر الكثير من التسجيلات"، كانت هذه رؤية المؤسس لينج لمستقبل موقعه عندما أدلى بتلك التصريحات لموقع venturebeat.com عام 2011.
عقب ذلك، حقق ساوندكلاود انجازات حافلة بالأرقام القياسية، فحظي بالترتيب 147 بين أكثر المواقع تصفحا في العالم، وبحلول يوليو 2013 كان لديه 40 مليون مستخدم مسجل على الموقع، وعشرات الملايين من الزيارات الشهرية.
نجاح جماهيري وفشل مادي
كان عام 2014 هو العام الأخيرالذي أعلنت فيه ساوند كلاود عن ميزانيتها، فأوضحت أن مبيعاتها زادت بنحو 54% إلى 17.3 مليون يورو مقارنة بـ 2013، إلا أن خسائرها التشغيلية زادت إلى 39 مليون يورو مقارنة بـ 21.3 مليون يورو في نفس فترة المقارنة.
وفي مارس 2016 أطلق الموقع خدمة مدفوعة للاستماع إلى موسيقاه بدون إعلانات مقابل 10 دولارات شهريا، وهو الأمر الذي استهوى الكثير من المستخدمين.
وفي يونيو 2016 حصل الموقع على تمويل من شركة "تويتر" بقيمة 70 مليون دولار، ضمن حملة تمويل تهدف لجمع 100 مليون دولار، لرفع قيمة الشركة إلى 700 مليون دولار.
وفي يوليو 2016، وبشكل مفاجئ، نقل موقع "
بلومبرج
" عن مصادر في الشركة، إن مالكوها يدرسون صفقة بيع مقابل مليار دولار، في محاولة لتحفيز نمو الشركة وأرباحها، إلا أن الصفقة لم تتم.
ورغم الأخبار الحديثة عن متاعب الشركة، قال لينج في حديث لبي بي سي، لاحقا، إنه يؤمن بأن التغييرات التي أجرتها شركته في الأسابيع الماضية وضعتها على طريق تحقيق الأرباح.
وقال على تويتر مطمئنا الجمهور :" "هناك كمية مجنونة من الضوضاء حول ساوندكلاود في العالم حاليا .. انها مجرد ضجيج.. فالموسيقى لن تذهب بعيدا عن ساوندكلاود .. ليس في 50 يوما، وليس في 80 يوما أو في أي وقت في المستقبل المنظور".
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