إيناسيو: مرتضى هو من يريد رحيل شيكابالا وليس أنا

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المال- خاص



هاجم المدير الفني للزمالك أوجستو إيناسيو، اليوم الثلاثاء، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.



وقال إيناسيو : "منذ توليت المسئولية وتواجهني العديد من المشاكل، كل فترة يتم إضافة مساعد لديه طموح أن يصبح مديرا فنيا فلا يساعدني".



وأضاف "مرتضى يوهم الناس أنني من أريد رحيل شيكابالا.. لكن انظروا للواقع فمنذ توليت المسئولية وهو أساسي معي، ومن أبرز وأهم اللاعبين من حيث الأداء، هو من يريد رحيله".



وشدد "كل ما يقال عن أنني طلبت رحيل أيمن حفني وباسم مرسي غير صحيح، والمرة الوحيدة التي طلبت فيها الاستغناء عن أحد كان الثنائي إسلام جمال وأحمد جعفر".



وتابع "مشكلة مرتضى أن من حوله يخشونه ولا يستطيعون مواجهته بالحقيقة، وإن أمسك مرتضى بزجاجة بيبسي وقال لهم هذه كوكاكولا.. سيقولون له نعم هي كوكاكولا.. إنهم يخافون على مناصبهم".



من ناحية أخرى، أبدى مرتضى منصور استياءه من تصريحات إيناسيو، ووصف تصريحاته بالتحرش الرياضي غير المقبول.