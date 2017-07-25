وزير القوى العاملة يدرس المطالب المالية للعاملين

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع العاملين بالوزارة؛ لبحث بعض مطالبهم المالية.

وطالب العاملون بضرورة صرف حافز إثابة ثابت لجميع المستويات الوظيفية، فضلًا عن صرف المكافآت في مواعيدها المحددة نظرًا لضعف رواتبهم.



