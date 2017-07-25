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اقتصاد وأسواق
وزير القوى العاملة يدرس المطالب المالية للعاملين
الثلاثاء 25 يوليه 2017 10:13 م
محمد سعفان 2
أخر الأخبار
محمد سعفان 2
دعاء حسنى
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماعًا موسعًا، اليوم الثلاثاء، مع العاملين بالوزارة؛ لبحث بعض مطالبهم المالية.
وطالب العاملون بضرورة صرف حافز إثابة ثابت لجميع المستويات الوظيفية، فضلًا عن صرف المكافآت في مواعيدها المحددة نظرًا لضعف رواتبهم.
وأكد سعفان أن مكتبه مفتوح لجميع العاملين لعرض مطالبهم المشروعة، واعدًا بدراسة جميع ما تم طرحه خلال اللقاء في غضون أسبوع، مع إعداد كشوف بمتوسط ما تم صرفه لجميع العاملين للتأكد من عدالة التوزيع، مع تحديد ممثلين عنهم للالتقاء مع الوزير بصفة دورية؛ لعرض أي مشكلات؛ للعمل على حلها أولًا بأول.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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