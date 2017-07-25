الكويت تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط مصر والسعودية

صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بقيادة الكويت والبحرين وسط تعاملات متواضعة، وهبوط 3 بورصات، منها السعودية ومصر، مع الإعلان عن نتائج مالية ضعيفة لبعض الشركات خلال الربع الماضى.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة البحرين كسب أكثر من 0.5% ليسجل 1335 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا بورصتى الدوحة والكويت بنسبة أقل بلغت 0.2% ليصلا إلى 9595 نقطة و6833 نقطة على الترتيب.





وكان مؤشر بورصة الدوحة قد حقق، أمس، أفضل أداء بين بورصات الخليج وسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ 5 يونيو عندما اندلعت أزمة دبلوماسية مع دول عربية مجاورة لدرجة أنه يقل الآن بحوالى 3.5% فقط عن مستواه قبل الأزمة بعد أن سجل هبوطًا يزيد على 10% خلال تلك الفترة.





وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر عند 4542 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.1% ليتوقف عند 4998 نقطة.





وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليرتد إلى 7228 نقطة، كما هبط سعر سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 5.6% لانخفاض صافي الأرباح الفصلية للشركة إلى 153.9 مليون ريال (41 مليون دولار) من 487.1 مليون ريال قبل عام مع تراجع الإيرادات أيضًا، وانخفض سعر سهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية 4.9% لانخفاض أرباحها الفصلية إلى 17.2 مليون ريال من 67.9 مليون ريال؛ بسبب تراجع حاد في المبيعات.



