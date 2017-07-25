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اقتصاد وأسواق
سعر الذهب يتراجع.. وعيار 21 يسجل 621 جنيهًا
الثلاثاء 25 يوليه 2017 08:54 م
أخر الأخبار
عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، بختام التعاملات انخفاضًا بنحو 2 جنيه، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 621 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 623 جنيهًا ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 533 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 710 ﻣﻘﺎﺑﻞ 713 جنيهًا للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 4975 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4990 جنيهًا، أمس، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1249 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، بدلًا من 1257 دولارًا، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ تراجع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ وتراجع أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ تراجع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
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