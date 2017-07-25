مساهمو النيل للأقطان الخليجيون يتهمون الإدارة بالتواطؤ مع الحكومة

كشف سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن المستثمرين الخليجيين "السعوديين- الكويتيين" اتهموا إدارة الشركة بالتواطؤ مع الحكومة والتآمر عليهم بهدف إضاعة حقوقهم المالية.





وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن التواصل معهم أصبح معقدًا في الوقت الراهن؛ بسبب تلك الاتهامات، مؤكدًا أن الإدارة لديها أسهم في الشركة، ومن ثم فإن استمرار الوضع الراهن يكبدهم خسائر كبيرة.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن المستثمرين الخليجيين تواصلوا مع سفارتهم في القاهرة من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، إلا أن الأمر لم ينتج عنه شيئًا حتى اللحظة.





وشدد الصيفي على أن نموذج شركة "النيل لحليج الأقطان" يمثل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب بأن الاستثمار في مصر غير مطمئن وغير آمن، مشيرًا إلى أن هيكل مساهمي الشركة يضم عددًا كبيرًا من الأجانب.

تأتي أزمة "النيل لحليج الأقطان" من عدم تنفيذ الحكم القضائى الخاص بإلغاء خصخصة "النيل"، وعودتها لقطاع الأعمال العام، تحت مظلة الشركة القابضة للتشييد، ما تسبَّب فى توقف النشاط، وتعطل استثمارات مساهمى الشركة المصريين والعرب.





كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا نهائيًّا عام 2013 ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى أسهم الشركة، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.





وأضاف الصيفى أنه تم عرض مذكرة لحل الأزمة على مجلس الوزراء نهاية العام الماضى، ولم تتلق الشركة أى رد حتى الآن، لافتًا إلى السعى للتواصل مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، كأحد الخيارات المتاحة.





الجدير بالذكر أنه تم وقف التداول على أسهم "النيل لحليج الأقطان" منذ عام 2011، فيما أظهرت القوائم المالية ارتفاع خسائرها إلى 72.530 مليون جنيه، بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ254.9 ألف جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.



