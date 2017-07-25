مواقع ومساحات الـ14 قطعة المطروحة بالمزايدة العلنية

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 14 قطعة أرض مميزة بنظام البيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، بمساحات من 10 إلى 105 فدادين، بعدد 7 مدن جديدة.



