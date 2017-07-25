مواقع ومساحات الـ14 قطعة المطروحة بالمزايدة العلنية

المدينة
عدد القطع
المساحة بالفدان
الموقع
الاستخدام
السادس من أكتوبر
3
65
64.45
40
المنطقة السياحية طريق امتداد محور 26
التوسعات الجنوبية بمركز المال والأعمال
المنطقة السياحية امتداد محور 26
عمرانى متكامل بنسبة 50% + 50% متعدد
الاستخدامات
العبور
1
11.87
بلوك16088مركز الحى الخامس
عمرانى متكامل "فيلات"
مدينة الشروق
10.5
المنطقة الثانية عمارات
عمرانى متكامل
الشيخ زايد
4
41
48
76.71
18.94
امتداد المدينة
امتداد المدينة
المحور المركزى
المحور المركزى منطقة 2
عمرانى متكامل ترفيهى سياحى إدارى تجارى
أسوان الجديدة
6.78
20.76
26.13
80
المجاورة الرابعة الحى الثالث
حى المناطق ذات الطبيعة الخاصة
منطقة الشريط السياحى مطلة على نهر النيل مباشرة
منطقة الشريط السياحى
قرية سياحية
عمرانى متكامل
دمياط الجديدة
71.22
75
105
رقم 1 المنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب
رقم 3 بالمنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب
رقم 4 المنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب
مركز سكنى سياحى فندقى تجارى