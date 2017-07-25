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677.00 عيار 24
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السعر بالجنيه المصري السلعة
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3.50 الشاي 40 جم
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35.00 الفراخ البلدي
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140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مواقع ومساحات الـ14 قطعة المطروحة بالمزايدة العلنية

الأراضى
الأراضى
الأراضى

المال– خاص   
 
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 14 قطعة أرض مميزة بنظام البيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، بمساحات من 10 إلى 105 فدادين، بعدد 7 مدن جديدة. 

وفيما يلى تفاصيل المساحات والمواقع: 

المدينة

عدد القطع

المساحة بالفدان

الموقع

الاستخدام

السادس من أكتوبر

3

65

 

 

 

 

 

64.45

 

 

 

 

40

المنطقة السياحية طريق امتداد محور 26

 

 

التوسعات الجنوبية بمركز المال والأعمال

 

المنطقة السياحية امتداد محور 26  

 

 

 

عمرانى متكامل بنسبة 50% + 50% متعدد

الاستخدامات  

العبور

1

11.87

بلوك16088مركز الحى الخامس

عمرانى متكامل "فيلات"

مدينة الشروق  

1

 

10.5

 

 

 

 

 

 

المنطقة الثانية عمارات

 

 

 

عمرانى متكامل

الشيخ زايد

4

41

 

48

 

76.71

 

 

 

 

 

18.94

امتداد  المدينة

 

امتداد المدينة

 

المحور المركزى

 

 

 

 

المحور المركزى منطقة 2

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل ترفيهى سياحى إدارى تجارى

عمرانى متكامل

 

 

أسوان الجديدة  

4

6.78

 

 

20.76

 

 

26.13

 

 

 

 

80

 المجاورة الرابعة الحى الثالث

حى المناطق ذات الطبيعة الخاصة

منطقة الشريط السياحى مطلة على نهر النيل مباشرة

 

منطقة الشريط السياحى

عمرانى متكامل

 

عمرانى متكامل

 

قرية سياحية

 

 

 

 

عمرانى متكامل  

دمياط الجديدة

3

71.22

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

105

رقم 1 المنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب

 

رقم 3 بالمنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب

 

رقم 4 المنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز سكنى سياحى فندقى تجارى

 


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