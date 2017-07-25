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سيــارات
2.4 مليار دولار أرباح جنرال موتورز
الثلاثاء 25 يوليه 2017 06:50 م
جنرال موتورز
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جنرال موتورز
خالد بدر الدين
أعلنت شركة جنرال موتورز، اليوم الثلاثاء، أن صافي ربح الربع الثاني بلغ 2.4 مليار دولار أو ما يعادل 1.60 دولار للسهم بالمقارنة مع 2.8 مليار أو 1.74 دولار للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى .
ولكن تبلغ ربحية السهم 1.89 دولار بعد استبعاد رسوم استثنائية لترتفع الأرباح أعلى من توقعات معظم المحللين الذين قالوا إن متوسط ربح السهم عن الربع سيصل إلى 1.69 دولار بفضل تعهد الشركة بخفض الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام لتقليص المخزونات المتنامية من السيارات غير المباعة.
وذكرت وكالة رويترز إن شركة جنرال موتورز التي تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية على توقعات الأرباح لعام 2017 دون تغيير وأدى ذلك لصعود السهم أكثر من ذ % في التعاملات قبل فتح السوق.
وأعلنت الشركة أن إيرادات الربع الثانى بلغت 37 مليار دولار انخفاضا من 37.4 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضى وهي تقل عن توقعات المحللين التى توقفت عند 40.1 مليار دولار.
جنرال موتورز
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