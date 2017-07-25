مواقع ومساحات الأراضى المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

بعد نجاح المرحلة الأولى منها، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 13 قطعة أرض بين الشركات الرائدة بنظام الشراكة، بمساحات من 58 إلى 2800 فدان.







المدينة عدد القطع المساحة بالفدان الموقع الاستخدام القاهرة الجديدة 6 243.3 184 194.38 103.47 396 334 منطقة الألف فدان غرب مدينتى منطقة الألف فدان جنوب مدينتى جنوب بيت الوطن منطقة غرب الجامعات مثلث الأمل مثلث الأمل مركز سياحى عمرانى مركز سياحى عمرانى عمرانى تجارى إدارى سياحى ترفيهى عمرانى متكامل عمرانى متكامل عمرانى متكامل السادس من أكتوبر 1 144 منطقة التوسعات الشرقية عمرانى متكامل "فيلات" مدينة الشيخ زايد 3 410 58.9 205 شمال المدينة بالحى 17 أنشطة مختلطة ضمن حديقة زايد زايد سبارك عمرانى متكامل أنشطة مختلطة "تجارى إدارى ترفيهى فندقى طبى" امتداد الشيخ زايد 2 1000 500 امتداد المدينة عمرانى متكامل جنوب مارينا 1 2800 جنوب مارينا سكنى سياحى ترفيهى









وفيما يلى بيان بمواقع الأراضى ومساحاتها:

المدينة عدد القطع المساحة بالفدان الموقع الاستخدام القاهرة الجديدة 6 243.3 184 194.38 103.47 396 334 منطقة الالف فدان غرب مدينتى منطقة الالف فدان جنوب مدينتى جنوب بيت الوطن منطقة غرب الجامعات مثلث الامل مثلث الامل مركز سياحى عمرانى مركز سياحى عمرانى عمرانى تجارى ادارى سياحى ترفيهى عمرانى متكامل عمرانى متكامل عمرانى متكامل السادس من اكتوبر 1 144 منطقة التوسعات الشرقية عمرانى متكامل " فيلات " مدينة الشيخ زايد 3 410 58.9 205 شمال المدينة بالحى 17 انشطة مختلطة ضمن حديقة زايد زايد سبارك عمرانى متكامل انشطة مختلطة " تجارى ادارى ترفيهى فندقى طبى " امتداد الشيخ زايد 2 1000 500 امتداد المدينة عمرانى متكامل جنوب مارينا 1 2800 جنوب مارينا سكنى سياحى ترفيهى