مواقع ومساحات الأراضى المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

المدينة
عدد القطع
المساحة بالفدان
الموقع
الاستخدام
القاهرة الجديدة
6
243.3
184
194.38
103.47
396
334
منطقة الألف فدان غرب مدينتى
منطقة الألف فدان جنوب مدينتى
جنوب بيت الوطن
منطقة غرب الجامعات
مثلث الأمل
مثلث الأمل
مركز سياحى عمرانى
عمرانى تجارى إدارى سياحى ترفيهى
عمرانى متكامل
السادس من أكتوبر
1
144
منطقة التوسعات الشرقية
عمرانى متكامل "فيلات"
مدينة الشيخ زايد
3
410
58.9
205
شمال المدينة بالحى 17
أنشطة
مختلطة ضمن حديقة زايد
زايد سبارك
مختلطة
"تجارى إدارى ترفيهى فندقى طبى"
امتداد الشيخ زايد
2
1000
500
امتداد المدينة
جنوب مارينا
2800
جنوب مارينا
سكنى سياحى ترفيهى
الموقع
منطقة الالف فدان غرب مدينتى
منطقة الالف فدان جنوب مدينتى
مثلث الامل
مثلث الامل
عمرانى تجارى ادارى سياحى ترفيهى
السادس من اكتوبر
عمرانى متكامل " فيلات "
انشطة
" تجارى ادارى ترفيهى فندقى طبى "