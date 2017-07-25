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عقـــارات

مواقع ومساحات الأراضى المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
المجتمعات العمرانية

المال– خاص

بعد نجاح المرحلة الأولى منها، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 13 قطعة أرض بين الشركات الرائدة بنظام الشراكة، بمساحات من 58 إلى 2800 فدان. 

وفيما يلى بيان بمواقع الأراضى ومساحاتها:

المدينة

عدد القطع

المساحة بالفدان

الموقع

الاستخدام

القاهرة الجديدة  

6

243.3

 

 

 

 

 

184

 

 

 

194.38

 

 

 

 

103.47

 

 

 

396

 

334

 

 

 

منطقة الألف فدان غرب مدينتى

 

 

 

منطقة الألف فدان جنوب مدينتى

 

جنوب بيت الوطن

 

 

 

منطقة غرب الجامعات

 

 

مثلث الأمل  

 

مثلث الأمل

مركز سياحى عمرانى

 

 

 

مركز سياحى عمرانى

 

عمرانى تجارى إدارى سياحى ترفيهى

عمرانى متكامل

 

 

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل

السادس من أكتوبر  

1

144

منطقة التوسعات الشرقية  

عمرانى متكامل "فيلات"

مدينة الشيخ زايد   

3

 

410

 

 

58.9

 

 

 

205

 

 

شمال المدينة بالحى 17

أنشطة

مختلطة ضمن حديقة زايد

زايد سبارك

 

عمرانى متكامل

 

أنشطة

مختلطة

 

 

"تجارى إدارى ترفيهى فندقى طبى"

امتداد الشيخ زايد

2

1000

 

 

500

 

 

امتداد المدينة

 

 

 

عمرانى متكامل

 

 

جنوب مارينا   

1

 

 

2800

 

جنوب مارينا

 

سكنى سياحى ترفيهى

 

 

 

المدينة

عدد القطع

المساحة بالفدان

الموقع

الاستخدام

القاهرة الجديدة  

6

243.3

 

 

 

 

 

184

 

 

 

194.38

 

 

 

 

103.47

 

 

 

396

 

334

 

 

 

منطقة الالف فدان غرب مدينتى

 

 

 

منطقة الالف فدان جنوب مدينتى

 

جنوب بيت الوطن

 

 

 

منطقة غرب الجامعات

 

 

مثلث الامل  

 

مثلث الامل

مركز سياحى عمرانى

 

 

 

مركز سياحى عمرانى

 

عمرانى تجارى ادارى سياحى ترفيهى

عمرانى متكامل

 

 

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل

السادس من اكتوبر  

1

144

منطقة التوسعات الشرقية  

عمرانى متكامل " فيلات "

مدينة الشيخ زايد   

3

 

410

 

 

58.9

 

 

 

205

 

 

شمال المدينة بالحى 17

انشطة

مختلطة ضمن حديقة زايد

زايد سبارك

 

عمرانى متكامل

 

انشطة

مختلطة

 

 

" تجارى ادارى ترفيهى فندقى طبى "

امتداد الشيخ زايد

2

1000

 

 

500

 

 

امتداد المدينة

 

 

 

عمرانى متكامل

 

 

جنوب مارينا   

1

 

 

2800

 

جنوب مارينا

 

سكنى سياحى ترفيهى

 

 

 

المدينة

عدد القطع

المساحة بالفدان

الموقع

الاستخدام

القاهرة الجديدة  

6

243.3

 

 

 

 

 

184

 

 

 

194.38

 

 

 

 

103.47

 

 

 

396

 

334

 

 

 

منطقة الالف فدان غرب مدينتى

 

 

 

منطقة الالف فدان جنوب مدينتى

 

جنوب بيت الوطن

 

 

 

منطقة غرب الجامعات

 

 

مثلث الامل  

 

مثلث الامل

مركز سياحى عمرانى

 

 

 

مركز سياحى عمرانى

 

عمرانى تجارى ادارى سياحى ترفيهى

عمرانى متكامل

 

 

عمرانى متكامل

عمرانى متكامل

السادس من اكتوبر  

1

144

منطقة التوسعات الشرقية  

عمرانى متكامل " فيلات "

مدينة الشيخ زايد   

3

 

410

 

 

58.9

 

 

 

205

 

 

شمال المدينة بالحى 17

انشطة

مختلطة ضمن حديقة زايد

زايد سبارك

 

عمرانى متكامل

 

انشطة

مختلطة

 

 

" تجارى ادارى ترفيهى فندقى طبى "

امتداد الشيخ زايد

2

1000

 

 

500

 

 

امتداد المدينة

 

 

 

عمرانى متكامل

 

 

جنوب مارينا   

1

 

 

2800

 

جنوب مارينا

 

سكنى سياحى ترفيهى

 

 

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