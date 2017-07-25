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اتصالات وتكنولوجيا
موعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات
الثلاثاء 25 يوليه 2017 06:39 م
معرض القاهرة للاتصالات ict
أخر الأخبار
معرض القاهرة للاتصالات ict
المال– خاص
ينطلق معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2017 في دورته الحادية والعشرين، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية في قطاعات التكنولوجيا المختلفة، سواء الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأقمار الصناعية أو تقنيات المدفوعات المالية أو الدفاع والأمن والسلامة العامة، وبناء المدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى أكثر من 500 خبير ورئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات في مؤتمر Cairo ICT 2017 والذي يعد من أهم المؤتمرات على الإطلاق في مجالاته المتعددة ويستمر طوال أربعة أيام هي مدة المعرض أيضًا، في ثلاثة مسارات متوازية حيوية، بالإضافة إلى ما تقدمه الشركات المشاركة من ورش عمل وعروض تقديمية للمنتجات والحلول.
يقول أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز، المنظمة للمعرض، إن شعار Cairo ICT 2017 في دورته المقبلة "خارج التوقعات"، وهو ما ينطبق على التقنيات والحلول المتطورة التي لا يمكن للزائر أن يتوقعها اليوم، حيث إن سرعة التطور الفائقة في هذا المجال أخرجته من مجال التوقعات.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة "خارج التوقعات" تنطبق على المزيج المقدم في شعار Cairo ICT 2017 في دورته المقبلة من خلال فعاليات مثل “PAFIX” وهو المؤتمر والمعرض الرابع للمدفوعات الرقمية و“DSS”– المعرض والمؤتمر الثالث لأنظمة الدفاع والأمن والسلامة العامة و“Smart Communities”– المعرض والمؤتمر الدولي الثالث للمدن والمجتمعات الذكية، بالإضافة إلى الابتكار المتمثل في الملتقى الثاني لابتكارات المستقبل من خلال “Innovation Arena” الذي يلتقي فيه أصحاب الأفكار والمطورون مع أصحاب رءوس الأموال الممولة لبعض المشروعات.
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