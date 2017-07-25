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رياضة
الزمالك يحصل على استغناءي عاشور وداوودا
الثلاثاء 25 يوليه 2017 06:24 م
مرتضى منصور
أخر الأخبار
مرتضى منصور
علي المصري
تسلَّم نادي الزمالك الاستغناء الخاص بصلاح عاشور، مُهاجم فريق إنبي، بعد انتهاء إجراءات انضمامه لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.
وحصل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على الاستغناء الخاص بأحمد داوودا، لاعب نادي مصر المقاصة، ليصبح لاعبًا رسميًّا في صفوف القلعة البيضاء.
نادي الزمالك
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