الزمالك يحصل على استغناءي عاشور وداوودا

وحصل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على الاستغناء الخاص بأحمد داوودا، لاعب نادي مصر المقاصة، ليصبح لاعبًا رسميًّا في صفوف القلعة البيضاء.