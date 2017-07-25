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بورصة وشركات
أسهم التجاري والقلعة وعز تستحوذ على تداولات البورصة
الثلاثاء 25 يوليه 2017 06:17 م
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مصطفى طلعت
استحوذت أسهم البنك التجاري الدولي والقلعة للإستثمارات المالية وحديد عز للحديد على نحو ثلث تداولات البورصة، اليوم الثلاثاء، بقيم بلغت 52.8 و71.3 و73.8 مليون جنيه على التوالي.
وأغلق سهم التجاري الدولي عند مستوى 86.8 جنيه بتراجع 0.11%، كما انخفض سهم حديد عز بنسبة 2.5% عند مستوى 17.22 جنيه، فيما ارتفع سهم القلعة بنسبة 2.9% ليصل إلى 1.04 جنيه.
وبلغت قيمة التداولات 682 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 45.4 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالي، فيما باع الأجانب بـ248 ألف جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 7.6 و2 و38 مليون جنيه على التوالى.
يذكر ان المؤشر الثلاثيني egx30 قد هبط بنسبة 0.09 % عند مستوى 13740نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% ليصل إلى 702 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.46% عند مستوى 1601 نقطة.
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