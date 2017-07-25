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عقـــارات

مواقع ومساحات الأراضى الاستثمارية بنظام السعر المعلن

أراضي 55
أراضي إسكان اجتماعي 1
أراضي 55

المال– خاص   
 
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 86 قطعة أرض للأغراض الاستثمارية بمختلف المدن ووفقًا لآليات مختلفة، وهى السعر المعلن والشراكة والمزايدة.

وبلغ عدد القطع المطروحة بنظام السعر المعلن 59 قطعة أرض بمساحات من 4 إلى 403 فدادين، وتُخصص لإقامة نشاط عمرانى متكامل. 

وفيما يلى مواقع تلك الأراضى ومساحاتها:

المدينة

عدد القطع

المساحة بالفدان

الموقع

الاستخدام

غرب قنا

1

11.81

مركز المدينة

عمرانى متكامل " عمارات "

غرب أسيوط

1

15.94

الحى الاول

عمرانى متكامل "عمارات"

القاهرة الجديدة

5

21.4

 

15.6

 

12.5

 

 

 

12

 

 

 

 

12.6

 

 

 

 

رقم 2 غرب الجامعات

رقم 8 غرب

الجامعات

رقم 1 منطقة الجمعيات قطاع الأندلس

رقم 3 بالجمعيات قطاع الأندلس

 

رقم 54 الجمعيات قطاع الأندلس

 

 

عمرانى متكامل "فيلات وعمارات"

القرى السياحية

2

15

 

 

 

 

7.14

 

 

خلف محطة بنزين موبيل بقرية مراقيا

الجنوبية

 

داخل قرية ماربيلا

 

سكنى تجارى ترفيهى

 

 

سياحى تجارى ترفيهى

قنا الجديدة

2

12.28

 

 

9.95

رقم 7 بمنطقة النوادى

رقم 8 بمنطقة النوادى  

 

 

عمرانى متكامل "فيلات وعمارات"

سوهاج الجديدة

2

4.88

 

 

 

 

22.15

رقم 1 بمنطقة الإسكان القومى الحى الأول

رقم 2 بمنطقة الامتداد الجنوبى

 

 

 

عمرانى متكامل

دمياط الجديدة

4

19.6

 

 

 

 

 

 

 

 

21.17

 

 

 

 

 

 

8.75

 

8.75

 

 

رقم 4 المنطقة الساحلية بمنطقة القرى السياحية شرق

رقم 2 المنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب

 

شمال الحى المتميز

شمال الحى المتميز

 

قرية سياحية وفندق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمرانى متكامل

برج العرب

5

23.85

 

8

 

12.34

 

 

6.71

 

 

18.11

 

 

 

 

 

رقم 2 بالحى الثامن

رقم 3 بالحى الثامن

رقم  بالحى الثامن

 

رقم 5 بالحى الثامن

 

رقم 7 بالحى الثامن

 

 

 

 

 

عمرانى متكامل

بدر

5

47.74

 

 

 

 

43.39

 

 

42.86

 

 

34.12

 

 

34.09

 

رقم 1 بالامتداد الشرقى

رقم 2 بالامتداد الشرقى

رقم 3 بالامتداد الشرقى

رقم 4 بالامتداد الشرقى

رقم 5 بالامتداد الشرقى

 

 

 

 

 

 

 

عمرانى متكامل

المنيا الجديدة

2

19.51

12.3

 

 

 

منطقة جنوب ابنى بيتك 2

 

عمرانى متكامل عمارات

15 مايو

1

4.35

مركز الحى الأول بامتداد المدينة

عمرانى متكامل عمارات

الفيوم الجديدة

1

8

رقم 99 بالمنطقة الإقليمية

عمرانى متكامل فيلات

العاشر من رمضان

9

31.8

 

 

 

 

36.53

 

 

 

33.62

 

 

 

 

48.36

 

 

 

50.33

 

 

 

65.83

 

 

 

60.72

 

 

33.3

 

32.8

رقم 4 بمركز الخدمات الإقليمية

 

رقم 3 بمركز الخدمات الاقليمية

رقم 1 بمركز الخدمات الإقليمية

 

رقم 2 بمركز الخدمات الإقليمية

رقم 5 بمركز الخدمات الإقليمية

رقم 10 بقرية المعرفة

 

رقم 11 بقرية المعرفة

منطقة المال والأعمال

منطقة المال والأعمال

 

 

عمرانى متكامل فيلات

 

 

عمرانى متكامل فيلات وعمارات

عمرانى متكامل فيلات وعمارات

 

 

عمرانى فيلات وعمارات

عمرانى فيلات

 

 

عمرانى فيلات وعمارات

 

عمرانى فيلات وعمارات

عمرانى فيلات

عمرانى فيلات

الصالحية الجديدة

2

6.5

 

 

 

 

15

رقم 154 بالمجاورة السادسة الحى الثانى

 

رقم 11 بالمنطقة الجنوبية

 

 

 

 

عمرانى متكامل

السادس من اكتوبر

4

403

 

 

 

31.3

 

 

 

69.8

 

 

 

 

10.2

الحى السادس التوسعات الشرقية

رقم 5 الحى الخامس التوسعات الشرقية

رقم 14 بالحى الخامس التوسعات الشرقية

رقم 5 حدائق أكتوبر

 

عمرانى فيلات

 

 

عمرانى فيلات

 

 

عمرانى فيلات

 

 

 

عمرانى عمارات  

السادات

6

39

 

11.5

 

 

10.5

 

 

20

 

 

10.5

 

 

10.5

رقم ب حى الزهور

المنطقة السكنية 32

 

رقم أ المنطقة السكنية 32

رقم د المنطقة السكنية 32

المنطقة السكنية رقم 32

 رقم ج المنطقة السكنية 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمرانى متكامل

اسيوط الجديدة

4

8.79

 

 

4.84

 

 

 

 

7.33

 

 

 

 

 

 

 

14.28

منطقة الخدمات الاقليمية

19 بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية

قطعتا رقم 36-37 بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية

 

المنطقة التكنولوجية سابقًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمرانى متكامل

اخميم الجديدة

2

14

 

 

14

رقم 1 منطقة 2

 

رقم 2 منطقة 2

 

 

 

عمرانى متكامل

أسوان الجديدة

1

24.18

حى المناطق ذات الطبيعة الخاصة

عمرانى متكامل

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