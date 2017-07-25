مواقع ومساحات الأراضى الاستثمارية بنظام السعر المعلن

المدينة
عدد القطع
المساحة بالفدان
الموقع
الاستخدام
غرب قنا
1
11.81
مركز المدينة
عمرانى متكامل " عمارات "
غرب أسيوط
15.94
الحى الاول
عمرانى متكامل "عمارات"
القاهرة الجديدة
5
21.4
15.6
12.5
12
12.6
رقم 2 غرب الجامعات
رقم 8 غرب
الجامعات
رقم 1 منطقة الجمعيات قطاع الأندلس
رقم 3 بالجمعيات قطاع الأندلس
رقم 54 الجمعيات قطاع الأندلس
عمرانى متكامل "فيلات وعمارات"
القرى السياحية
2
15
7.14
خلف محطة بنزين موبيل بقرية مراقيا
الجنوبية
داخل قرية ماربيلا
سكنى تجارى ترفيهى
سياحى تجارى ترفيهى
قنا الجديدة
12.28
9.95
رقم 7 بمنطقة النوادى
رقم 8 بمنطقة النوادى
سوهاج الجديدة
4.88
22.15
رقم 1 بمنطقة الإسكان القومى الحى الأول
رقم 2 بمنطقة الامتداد الجنوبى
عمرانى متكامل
دمياط الجديدة
4
19.6
21.17
8.75
رقم 4 المنطقة الساحلية بمنطقة القرى السياحية شرق
رقم 2 المنطقة الساحلية بالقرى السياحية غرب
شمال الحى المتميز
قرية سياحية وفندق
برج العرب
23.85
8
12.34
6.71
18.11
رقم 2 بالحى الثامن
رقم 3 بالحى الثامن
رقم بالحى الثامن
رقم 5 بالحى الثامن
رقم 7 بالحى الثامن
بدر
47.74
43.39
42.86
34.12
34.09
رقم 1 بالامتداد الشرقى
رقم 2 بالامتداد الشرقى
رقم 3 بالامتداد الشرقى
رقم 4 بالامتداد الشرقى
رقم 5 بالامتداد الشرقى
المنيا الجديدة
19.51
12.3
منطقة جنوب ابنى بيتك 2
عمرانى متكامل عمارات
15 مايو
4.35
مركز الحى الأول بامتداد المدينة
الفيوم الجديدة
رقم 99 بالمنطقة الإقليمية
عمرانى متكامل فيلات
العاشر من رمضان
9
31.8
36.53
33.62
48.36
50.33
65.83
60.72
33.3
32.8
رقم 4 بمركز الخدمات الإقليمية
رقم 3 بمركز الخدمات الاقليمية
رقم 1 بمركز الخدمات الإقليمية
رقم 2 بمركز الخدمات الإقليمية
رقم 5 بمركز الخدمات الإقليمية
رقم 10 بقرية المعرفة
رقم 11 بقرية المعرفة
منطقة المال والأعمال
عمرانى متكامل فيلات وعمارات
عمرانى فيلات وعمارات
عمرانى فيلات
الصالحية الجديدة
6.5
رقم 154 بالمجاورة السادسة الحى الثانى
رقم 11 بالمنطقة الجنوبية
السادس من اكتوبر
403
31.3
69.8
10.2
الحى السادس التوسعات الشرقية
رقم 5 الحى الخامس التوسعات الشرقية
رقم 14 بالحى الخامس التوسعات الشرقية
رقم 5 حدائق أكتوبر
عمرانى عمارات
السادات
6
39
11.5
10.5
20
رقم ب حى الزهور
المنطقة السكنية 32
رقم أ المنطقة السكنية 32
رقم د المنطقة السكنية 32
المنطقة السكنية رقم 32
رقم ج المنطقة السكنية 32
اسيوط الجديدة
8.79
4.84
7.33
14.28
منطقة الخدمات الاقليمية
19 بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية
قطعتا رقم 36-37 بمنطقة الجمعيات بالتوسعات الجنوبية الشرقية
المنطقة التكنولوجية سابقًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية
اخميم الجديدة
14
رقم 1 منطقة 2
رقم 2 منطقة 2
أسوان الجديدة
24.18
حى المناطق ذات الطبيعة الخاصة