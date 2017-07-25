مواقع ومساحات الأراضى الاستثمارية بنظام السعر المعلن

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 86 قطعة أرض للأغراض الاستثمارية بمختلف المدن ووفقًا لآليات مختلفة، وهى السعر المعلن والشراكة والمزايدة.

وبلغ عدد القطع المطروحة بنظام السعر المعلن 59 قطعة أرض بمساحات من 4 إلى 403 فدادين، وتُخصص لإقامة نشاط عمرانى متكامل.