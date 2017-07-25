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رياضة
أزمة تواجه انضمام هشام محمد للأهلي
الثلاثاء 25 يوليه 2017 06:02 م
هشام محمد للأهلي 1
أخر الأخبار
هشام محمد للأهلي 1
علي المصري
نجح عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي،في التعاقد مع هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لمدة خمس سنوات.
وقال سراج إن هناك جلسة جمعته مع اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، تم خلالها توقيع العقود، وإنهاء إجراءات انتقال هشام محمد للأهلي، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.
وعلمت المال أن الاتفاق تضمّن حصول الفريق الفيومي علي 9 ملايين جنيه، وإعارة اثنين من لاعبي الأهلي لفريق المقاصة، لمدة موسم واحد، وهما الغاني جون أنطوي وميدو جابر.
ويرفض الثنائي المذكور الخروج من القلعه الحمراء علي سبيل الإعارة، ويرغب أنطوي في الرحيل مجانا، بدون أن يستفيد الأهلي، فيما يرفض جابر العودة لمصر المقاصة علي سبيل الإعارة، وتجري الآن محاولات لإقناع الثنائي بالخروج علي سبيل الإعارة.
النادي الأهلي
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