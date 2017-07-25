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بنـــوك
المركزي يطرح أقل قيمة للودائع ذات العائد المتغير
الثلاثاء 25 يوليه 2017 05:05 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
هبة محمد
قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم، إنه يعتزم غداً تدشين العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 28 يوماً، بما يعتبر أقل قيمة للعطاء تم طرحها منذ إصدار الآلية في نوفمبر الماضي.
ويشير ذلك إلى تمكن المركزي من اجتذاب السيولة الإضافية بالبنوك، خاصةً أنه حرص منذ بداية الشهر الجاري على تدشين العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير يوم الاربعاء من كل أسبوع، بجانب عطاء إضافي كل يوم ثلاثاء مع العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بهدف امتصاص السيولة الزائدة لدى البنوك بالتزامن مع قرار رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، عرضت البنوك تغطية عطاء الودائع ذات العائد المتغير بأقل قيمة منذ تدشين الآلية بواقع 11.567 مليار جنيه عبر تقديم 38 عرضًا قبِل البنك المركزي جميعها، بينما طرح "المركزي" المزاد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 29 يومًا.
ودشّن البنك المركزي الآلية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصدر 40 طرحاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه بآجال متنوعة بين 28، 57، 119، 112، 203 أيام.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
البنك المركزى
عائد الودائع المربوطة
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