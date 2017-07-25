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بورصة وشركات
صعود مؤشرات البورصة باستثناء الرئيسي
الثلاثاء 25 يوليه 2017 04:42 م
البورصة المصرية4
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البورصة المصرية 5
رجب عزالدين
اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود طفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.09% وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09 % عند مستوى 13740نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% ليصل إلى 702 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.46% عند مستوى 1601 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.10% عند مستوى 2115 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.06% عند مستوى 12100 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 682مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 45.4 مليون جنيه و2 مليون جنيه و248 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 7.6 مليون جنيه و2 مليون جنيه و38 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 87 سهم من إجمالى 184سهما متداولا،بينما هبط 76 وبقى 21 دون تغير.
واختتمت تعاملات البورصة جلسة أمس الاثنين على صعود جماعي متفاوت النسب بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية .
البورصة المصرية
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