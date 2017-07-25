تأكيداً للمال.. الشرقية للدخان تخطر البورصة بحصيلة زيادة الأسعار

محمد هارون الشرقية للدخان 5

300 مليون جنيه حصيلة متوقعة بعد زيادة 3 أصناف



أحمد اللاهوني ومصطفى طلعت



أكدت الشركة الشرقية للدخان "ايسترين كومباني" أنها تتوقع زيادة في إيرادات الشركة بنحو 300 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، نتيجة زيادة أسعار بعض أصناف السجائر.



ياتي ذلك تأكيدا لما نشرته "المال"، في عددها الصادر، أمس، تحت عنوان "300 مليون جنيه حصيلة الشرقية للدخان من زيادة الأسعار"، وفقا لتصريحات محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة للجريدة.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن الحصيلة الجديدة من المتوقع أن تغطي جزء من زيادة تكلفة تصنيع المنتجات، وإن الإيرادات المتضمنة بالموازنة التقديرية بالعام المالي 2017-2018 تصل إلى 12.2 مليار جنيه.



يشار إلى أن الشركة رفعت منذ أسابيع أسعار 3 أصناف من إجمالى 14 تنتجها الشركة، إذ تباع عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز حاليا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، كما رفعت أسعار كليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، أما كليوباترا سوبر فقد زادت من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعا من منتجات السجائر الشعبية.



وكان رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان قد اكد لـ"المال" ان شركته تستهدف جمع نحو 300 مليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى من زيادة أسعار 3 أصناف من السجائر، مؤكداًُ أن قرار الزيادة خاص بها، ولا علاقة لوزارة المالية أو مصلحة الضرائب به.



وأوضح «هارون» أن الشركة تواجه أزمة كبيرة تتمثل فى بيع التجار بعض الأصناف بأسعار أعلى من المحدد لها، مشيرا الى أن الشركة تسعى إلى تقليل هامش الربح غير الشرعى للتجار، وفى نفس الوقت سد فارق زيادة التكلفة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء.



واستبعد رئيس الشرقية للدخان اللجوء لإجراء زيادات جديدة فى أسعار 11 صنفاً الأخرى، خلال الفترة المقبلة، ومنها السيجار والمعسل والأصناف الأخرى من السجائر، حفاظاً على الحصة السوقية للشركة.



وأضاف أن الشرقية للدخان تبحث بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال زيادة حصتها من الصادرات إلى عدد من الدول العربية والأفريقية لدعم الموراد الدولارية، كما تسابق الزمن لإنهاء دراسة إمكانية زراعة التبغ فى مصر، لافتا أنه يتم المفاضلة بين أكثر من منطقة للزراعة.



يذكر أن الشرقية كانت قد رفعت أسعار السجائر عدة مرات منذ مطلع العام الحالى، ففى فبراير الماضى ارتفعت عبوة سجائر كليوباترا بوكس أبيض من 12 إلى 12.75 جنيه، وعبوة جولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 إلى 15 جنيهًا، كما رفعت فى يناير الماضى، سجائر كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهاً، كليوباترا سوبر من 12.5 إلى 12.75 (20 سيجارة).



ويبلغ رأسمال المرخص به للشرقية للدخان 3 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأسمال المصدر والمدفوع 1.5 مليار جنيه، فيما تتجاوز الحصة السوقية للشركة 70 %، والباقى للشركات الأجنبية.

