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نقل وملاحة
2800 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 362 شاحنة
الثلاثاء 25 يوليه 2017 01:55 م
مواني البحر الأحمر
أخر الأخبار
مواني البحر الأحمر
نادية صابر
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة امنية وعلى متنها 4 الاف طن سيلاج متجهة الى ميناء العقبة.
كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان والنوى اكسبريس وعلى متنهما 424 راكبا و 43 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 26 سيارة، كما تغادر السفينتان القاهرة و بوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 705 ركاب و 61 شاحنة وشاحنة عفش ركاب و 54 سيارة.
على جانب آخر يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 221 راكبا و 7 برادات و 15 تريللا و 4 سيارات.
الموانئ المصرية
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