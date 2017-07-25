2800 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 362 شاحنة

مواني البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لمغادرة السفينة امنية وعلى متنها 4 الاف طن سيلاج متجهة الى ميناء العقبة.



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان والنوى اكسبريس وعلى متنهما 424 راكبا و 43 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 26 سيارة، كما تغادر السفينتان القاهرة و بوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 705 ركاب و 61 شاحنة وشاحنة عفش ركاب و 54 سيارة.



على جانب آخر يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 221 راكبا و 7 برادات و 15 تريللا و 4 سيارات.