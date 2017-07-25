الرقابة المالية تستثنى الاستثمار القومى من عرض شراء نايل سات

الرقابة المالية



رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على استثناء بنك الاستثمار القومى من تقديم عرض شراء إجبارى، وما يترتب عليه من عدم نشر إعلان عرض شراء حصة من شركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل-سات".



وتقدم بنك الاسثثمار القومى بعرض شراء لعدد 14.9 مليون سهم تمثل نسبة 40.06% من أسهم شركة المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات.



وتبلغ حصة بنك الاستثمار القومي في شركة نايل سات حوالى 7.6%، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون (40.08%)، الهيئة العربية للتصنيع (10.02%)، المصرية للمشروعات الاستثمارية (8.84%)، البنك الأهلي المصري (7.54%)، بنك مصر (7.52%).



ويبلغ رأسمال الشركة 186.62 مليون دولار، موزعا على 37.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم.



يذكر أن شركة المصرية للأقمار الصناعية قد تم إنشاؤها فى 1998، وتعمل فى مجال إنشاء وتملك النظم الفضائية بقطاعيها الفضائى والأرضى بما فى ذلك تصنيع وتملك الأقمار الصناعية وإنشاء وتملك المحطات الأرضية وملحقاتها.