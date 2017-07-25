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اقتصاد وأسواق
السيسي يجدد مطلبه للمصريين: استحملوا معانا شوية
الثلاثاء 25 يوليه 2017 01:35 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال ـ خاص:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شركات أداء شركات قطاع الأعمال العام سيستمر في التحسن بعد إجرءات إعادة هيكلتها، وأكد خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي بالمؤتمر الرابع للشباب في الإسكندرية، أن دولا أخرى لا يتجاوز تعدادها عُشر التعداد السكاني لمصر وتحقق نموا اقتصاديا أكثر مما نحققه.
وكرر السيسي مطالبته للمصرين بالصبر وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي قائلا: "استحملو معانا شوية"، مؤكدا أنه يرى أن المسئول الذي يتردد في اتخاذ القرار السليم والمدروس يعد بمثابة خائن لمسئوليته، مؤكدا أن الزمن إذا عاد إلى الوراء سيتم اتخاذ نفس الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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