شنايدر إليكتريك تدعم أنظمة الاتصالات بنظام كابلات متطور

شنايدر اليكتريك مصر

عمر سالم



أطلقت شركة شنايدر اليكتريك، المتخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلى، نظام كابلات متطور لتدعيم البنية التكنولوجية في مصر والمعروفة عالميا باسم “Actassi Cabling System” المتخصصة في تطوير حلول البنية التحتية.



وسيتم تزويد قطاعات الأعمال المتنوعة بحلول البنية التحتية المدمجة للصوت والبيانات والصور عن طريق منظومة من المنتجات المتكاملة و التي تشمل كابلات النحاس ((CAT6, CAT6A & CAT7 و كابلات الألياف الضوئية(Multimode & Single-mode) بجميع تصنيفاتها وجميع أجهزة الربط الخاصة بها.



ويأتي إطلاق شنايدر اليكتريك مجموعة “Actassi Cabling System” بمصر في وقت استراتيجي تشهد فيه المنطقة تزايداً في استثمارات تحديث البنية التحتية، وزيادة كفاءتها إلى جانب التزام الحكومة بتحويل مدنها إلى مدن ذكية.



وفى إطار حرصها على الوصول الى جميع عملائها، أعلنت شنايدر عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركات Silicon 21 و EELAF لتوزيع مجموعة “Actassi Cabling System” بهدف توفير أفضل الحلول والخدمات من الطرفين لعملائهما الحاليين والمرتقبين.



قال المهندس طارق وهبي نائب رئيس شركة شنايدر اليكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا و المشرق العربي لقطاع المباني الذكية، "إن هذا الاصدار سوف يفتح أفاق جديدة من الاعمال والفرص لشركات تقنية المعلومات لتقديم حلول متقدمة ومتكاملة من اعطاء حلول شاملة لعملائهم في البنية التحتية وتطوير طرق الاتصال وأمن المعلومات".



وأضاف أن دورنا لا يقتصر فقط على إحضار آخر ما توصلت له تقنية المعلومات للمنطقة، وانما القيام بتقديم خدمات وحلول فعالة ومهمة عن طريق الربط بين الموزعين المعتمدين من جهة و شركات اعادة بيع تقنية المعلومات من جهة اخرى ليكون المستفيد هو العميل النهائي المستخدم لهذه التقنيات سواء من الشركات أو المؤسسات لكي يحصل على الحل المناسب له بأفضل التقنيات والأسعار وبكل سهولة.



وقال المهندس محمد ابو المجد المدير التنفيذي لشركة Silicon 21، " نحن سعداء بهذه الشراكة مع شنايدر اليكتريك، وان هذا الطرح سوف يفتح افاق جديدة من الاعمال والفرص لشركات تقنية المعلومات لتقديم حلول متقدمة ومتكاملة، لعملائهم في البنية التحتية ومواكبة التغيير في منهجية الاعمال لتقديم خدمات تقنية جديدة و شاملة" .



وأوضح الدكتور صلاح الدين نصر المدير التنفيذي لشركة EELAF ، " إن هذه الشراكة تعمل على توحيد الجهود الثنائية و سيتمكن الجانبين من خدمة الشركات في مصر في مجال البنية التحتية وخاصة أنظمة الألياف الضوئية على نحو أفضل. مؤكداً على مكانة شنايدر اليكترك كشريك موثوق بفضل منتاجاتها القوية في مجال التكنولوجيا والمعززة بكوادرها المؤهلة وخدماتها المميزة".