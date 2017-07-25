الإمارات دبي يحصد جائزتي EMEA Finance لتمويل الاتصالات والنقل

بنك دبي الوطني



المال خاص



فاز بنك الإمارات دبي الوطني مصر بجائزتى EMEA Finance لتمويل المشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016، كصاحب أفضل صفقة تمويلية للبنية التحتية بقطاعي الاتصالات والنقل في أفريقيا.



وتم اختيار قرض مصرف الإمارات دبي الوطني لصالح شركة اتصالات مصر البالغ قيمته 6 مليارات جنيه، الذى تم إنجازه في ديسمبر 2016 لتمويل رخصة الـ 4G، كأفضل صفقة تمويلية على صعيد فئة قطاع الاتصالات.



وفي فئة البنية التحتية للنقل فاز القرض متوسط ​​الأجل البالغ قيمته 10 ملايين دولار والمقدم من بنك الإمارات دبي الوطني في مصر لمشروع توسعة المطار الثاني، حيث لعب البنك دور المرتب الرئيسى للصفقة التى ينفذها المطور التركي ليماك إنزات، وتم التعاقد عليها في يناير 2016.



وقال عمرو عزب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني مصر أن جوائز تمويل المشروعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا معروفة في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي، معبراً عن سعادته بالفوز بجائزتين وليس بجائزة واحدة فقط.



وأضاف: ذلك اعتراف بخبراتنا الرائدة في مجال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية الرائدة في مصر وخاصة في قطاعي الاتصالات والنقل.



وقال إن مصرفه ركز في السنوات الخمس الماضية على توسيع محافظه التمويلية في مجال الاتصالات والنقل من أجل التوسع فى تمويل الشركات الرائدة بهذه القطاعات بما في ذلك شركات عالمية مثل اتصالات مصر وليماك إنزات مع تقديم حلول مالية مناسبة واسعة النطاق.



وأضاف أن بنكه يخطط ليصبح مصرفا رائدا في تمويل القطاع الخاص في مصر، وخطته تتمشى بشكل مباشر مع رؤية الحكومة 2030 للنهوض بالاقتصاد المصري، ويعمل البنك على إتاحة الفرصة للشركات العالمية للعمل بمصر عبر تلبية احتياجاتها التمويلية، خاصة أن قطاعي الاتصالات والنقل لهما أولوية في رؤية 2030، نظرا للفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا التي يمكن لهذه القطاعات تحقيقها.



وأتاح القرض المشترك بقيمة 4 مليارات جنيه لتمويل ترخيص اتصالات 4G بتمكين مزود الاتصالات الرائد من تحسين سرعة وتوافر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في جميع أنحاء مصر، خاصة أن الحكومة تستثمر أيضا بشكل كبير في أصول الاتصالات والبنية التحتية، ويعتبر الانترنت عالي السرعة شرطا أساسيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.



كما يساعد على تعزيز إنتاجية الشركات المحلية، خاصة مع ربط المزيد من المناطق الريفية في جميع أنحاء مصر بالإنترنت والتي كانت تفتقر في السابق إلى إمكانية الوصول إلى الشبكة.



ويسهم مشروع النقل الثاني لتوسعة مطار القاهرة الرئيسي في تسهيل تدفق المزيد من السياحة الدولية إلى مصر، وذلك ضمن مخطط جعل القاهرة مركزا رئيسيا للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مضاعفة قدرة استيعاب المحطة، حيث من المتوقع أن تصل طاقة المحطة إلى 7.5 مليون راكب سنويا، بزيادة عن طاقتها الحالية البالغة 3.5 مليون راكب، وسيعزز ذلك إجمالي قدرة المطار على التعامل مع الركاب إلى 30 مليونا سنوياً مع تحسين جودة الخدمات بالمطار.



وتغطي جوائز تمويل المشاريع الأسواق المالية فى أوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا وتمنح سنويا من قبل مجلة EMEA Finance حيث يحتفل برنامج الجوائز بأفضل الصفقات المالية والمستشارين والمشاريع في المنطقة عبر مجموعة واسعة من الفئات والمجالات التى تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، بالإضافة إلى الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية للطاقة والمياه.