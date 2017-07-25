السجن لأبو صهيب المتهم بالانضمام لتنظيم داعش

السجن

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة المتهم شريف الششتاوى أبو رية الشهير بـ"أبو صهيب"، والمتهم فيها بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصروفات.



أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم، أنه في الفترة من أبريل 2013 إلى مايو 2015، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حيث التحق المتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عملياتها.