وزير المالية يطالب بتغيير مصطلح الإصلاح الاقتصادي

وزارة المالية



طالب عمرو الجارحي، وزير المالية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير اسم برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى النمو الاقتصادي.



وأضاف الجارحي، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد دولة تتبنى مصطلح الإصلاح لمدة 30 عاما، ولابد من بدء النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة مثل قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق، ومشروع الإسكان تضيف إلى الدولة من أجل عملية التنمية.

