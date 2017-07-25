EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير المالية يطالب بتغيير مصطلح الإصلاح الاقتصادي
الثلاثاء 25 يوليه 2017 01:13 م
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
طالب عمرو الجارحي، وزير المالية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير اسم برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى النمو الاقتصادي.
وأضاف الجارحي، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد دولة تتبنى مصطلح الإصلاح لمدة 30 عاما، ولابد من بدء النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة مثل قناة السويس الجديدة وشبكة الطرق، ومشروع الإسكان تضيف إلى الدولة من أجل عملية التنمية.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا