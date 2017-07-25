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بورصة وشركات
البورصة تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني
الثلاثاء 25 يوليه 2017 12:43 م
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المال - خاص
انتهت إدارة البورصة المصرية من إطلاق النسخة المحدثة لموقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والذي بدأ العمل أمس الإثنين.
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن النسخة الجديدة تتسم بالعملية وسهولة التصفح، كذلك سهولة عرض المعلومات التي يحتاجها زوار الموقع الإلكتروني من مختلف الفئات والأطراف.
وأشار إلى أن عملية التحديث اعتمدت على تقارير وإحصاءات عن عدد الزيارات للموقع وفئات الزوار وتوزيعهم الجغرافي، وتضمنت التعديلات التخطيط والنسق العام للموقع كذلك طريقة عرض ونوع البيانات والأرقام المتاحة على الصفحة الرئيسيّة.
وتوقع عمران أن تنتهي عملية التحديث وإعادة تبويب المعلومات قبل نهاية الأسبوع لتصبح أكثر كفاءة خلال عملية التصفح في صفحات الموقع المختلفة، وفِي ختام تصريحاته رحب رئيس البورصة بكل المقترحات الهادفة للتطوير وتحسين الخدمة المقدمة لزوار الموقع.
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