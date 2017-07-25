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سيـــاســة
برلماني: أحداث الأقصي صناعة إسرائيلية لخدمة العميل القطرى
الثلاثاء 25 يوليه 2017 12:27 م
النائب محمد الغول 669
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النائب محمد الغول 669
ياسمين فواز
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما أحداث المسجد الأقصى تخدم بشكل واضح فكرة تخفيف الضغط عن قطر، لكسب مزيدٍ من الوقت لإيجاد حلول بديلة في صالح الدوحة، وحدث ذلك بالفعل على كل المستويات حتى على المستوى الإعلامي.
وأضاف الغول أن البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون، يقضب بأن ما يحدث من الكيان الصهيوني في القدس تجاه المقدسات الإسلامية هو عقيدة صهيونية راسخة في نفوسهم، وحدثت علي مر سنوات مضت عدة مرات نفس التصرفات والتداعيات، متسائلا: لماذا تزامن توقيت الأحداث مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي المنطقة للوساطة في حل للأزمة؟
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية اتجهت إلي المسجد الأقصي، بل إن هناك تحركًا في مجلس الأمن إلي طرح المشكلة في أقرب وقت ممكن، قائلا: "لست ضد ذلك.. رغم يقيني أنه لن ينتهي بإدانة لإسرائيل.. ولكن في تصوري أن كل ذلك صناعة إسرائيلية لخدمة العميل القطري.. وتخفيف الضغط عليه".
ولفت إلي أن كل الدول المحيطة بفلسطين تتجرع مرارة الإرهاب الذي تموله قطر طوال سنوات مضت، مشددا علي أنه من المستبعد أن يكون كل ما سبق صدفة، وإنما هو منسق وبتوقيت محدد.
وتعجب الغول من أنه منذ بدء أحداث الأقصي لم نسمع صوتا لمنظمة هيومان رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية، أو أي من المنظمات الحقوقية التي وصفها بأنها تتشدق دائما بحقوق الإنسان وتتسابق في كتابة تقارير حقوقية ضد مصر، علي غير الحقيقة، وتنشرها في المحافل الدولية لتشويه صورة مصر الحقوقية.
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