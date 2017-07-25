البورصة تعلن نتيجة الانتخابات التكميلية‎

المال خاص:

انتهت مساء أمس الإثنين، فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس إدارة البورصة والتي دارت منافستها على مقاعد الشركات المقيدة، والتي تنافس عليها أربعة مرشحون ممثلين عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي وبورصة النيل.

وأسفرت نتائج الانتخابات على المقعدين عن فوز هاشم السيد عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بعد حصوله على 101 صوت مقابل 74 صوتا للمرشح المنافس خالد ابوهيف وذلك باجمالي 175 صوتH شاركوا في عملية التصويت من أصل 220 صوتا إجمالي المجمع الانتخابي للشركات المصدرة والمقيِّدة بالسوق الرئيسي.

وفي المقابل فاز بمقعد الشركات المتوسطة والصغيرة المرشح hحمد بهاء بعد حصوله على 17 صوت مقابل 12 صوت للمرشح المنافس منصور البربري من أصل 29 صوت شاركوا في العملية الانتخابية.

وقام الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بتهنئة الأعضاء الفائزين بالمقعدين، كما قام رئيس البورصة بتقديم الشكر لأعضاء المجلس المنتهية ولاياته بنهاية الشهر الماضي.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية التي جرت في الشهر الماضي أسفرت عن فوز كل من أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة مصر وإيهاب سعيد رئيس قطاع البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

ويشار إلى أن المجمع الانتخابي للشركات المصدرة والمقيِّدة في بورصة النيل يبلغ 32 صوتا، بينما يتكون مجلس إدارة البورصة المصرية من 11 عضوا منهم رئيس البورصة ونائبه وعضوان من ذوى الخبرة ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس مجلس الوزراء وممثل عن البنك المركزي وممثل عن البنوك التي تمارس نشاط حفظ الأسهم ويختاره اتحاد بنوك مصر، بالإضافة إلى 5 أعضاء يمثلون الشركات العاملة والمقيدة وبورصة النيل ويتم اختيارهم بالانتخاب.