قطع الغيار 111

أحمد عوض



رصدت «المال» أزمة نقص قطع غيار السيارات، فى قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بنسب تتراوح ما بين 10 و%35، لعدد من الشركات، بعدما قلصت حجم استثمارتها من استيراد قطع الغيار، فى ظل ارتفاع الأسعار، وانخفاض معدلات الإقبال على مراكز الخدمة المعتمدة، وطول مـدة الإفراج الجمركى.



يقول علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، إن العديد من شركات السيارات لجأت إلى تقليص حجم استثمارتها بقطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، من استيراد قطع الغيار إلى النصف، بالتزامن مع انخفاض حجم دورة رأس المال، وارتفاع التكلفة الاستيرادية، موضحا أن قلة المعروض من قطع الغيار بمراكز الصيانة المعتمدة، يتراوح بين 10 و%30، متفاوتة من شركة لأخرى.



وتوقع السبع، أن تتفاقم أزمة نقص قطع غيار السيارات بمراكز الصيانة، بالتزامن مع زيادة الطلب، وقلة المعروض منها، وأن حجم المخزون الإستراتيجى يشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة، لطول فترة الدورة الاستيرادية التى تمتد نحو 3 أشهر بوصول الشحنات للموانئ - فى حين أن المخزون الإستراتيجى للشركات يكفى لفترة تتراوح بين شهر إلى شهرين فقط.



وأضاف أن قرار رفع أسعار الفائدة؛ يزيد من أعباء شركات السيارات باستيراد قطع الغيار، فى ظل ارتفاع حجم التكلفة الاستيرادية، موضحًا أن نسب فؤائد التمويل عبر القطاع المصرفى، تراوحت بين 20 و%25.



أشار إلى أن "السبع أوتوموتيف"، قررت خفض تكاليف الصيانات الدورية على عدد من الطرازات من خلال مد فترة سداد تكلفة الإصلاح على مدار 6 أشهر، دون فائدة، لتخفيف العبء على المستهلكين وفى محاولة على تشجيع العملاء بعمل الصيانات الدورية بصفة منتظمة، دون إرجائها لفترات زمنية طويلة.



وأرجع أحمد عبد الحميد، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بمجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء بروتون وستروين وفولفو، نقص قطع الغيار`إلى طول مـدة الإفراج الجمركى عنها عبر المنافذ الجمركية، بعد إخضاعها أمام لجنة الفحص والتهرب الجمركى، مضيفًا أن ارتفاع أسعار قطع الغيار تجاوز نسبة %150؛ الأمر الذى أدى إلى عزوف العملاء عن مراكز الصيانة المعتمدة لعز العرب بنسبة تتراوح بين 10 و%20.



وأشار إلى أن مجموعة من شركات السيارات، اتجهوا إلى تقليص حجم واردتها، من قطع الغيار خلال الفترة الماضية، لبلوغهم حجم الكميات المتفق عليها مع الشركات الأم، وحصولهم على نسب الخصم المالى على تلك الشحنات.



وتابع: أن حجم المعروض من قطع غيار السيارات بمجموعة عز العرب، يتراوح بين 65 و%85، لمدة تكفى 3 أشهر، موضحًا أن المعروض من قطع غيار العلامة "بروتون" يصل نسبة إلى %72 فقط، لطول مدة الإفراج الجمركى عنها مقارنة عن باق العلامات الأخرى.



وأكد خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، أن الغالبية العظمى من العملاء اتجهوا إلى شراء قطع غيار السيارات المستعمل، فى انخفاض أسعارها عن نظيرتها المستوردة، المتواجدة بالمراكز المعتمدة؛ ما دفع الشركات إلى تقليص حجم وارداتها من قطع الغيار.



ولفت إلى أن القطاع المصرفى، تباطئ فى تمويل

العمليات الاستيرادية، لقطع غيار السيارات لفترة تمتـد لـ 60 يومًا، ما تسبب فى تراجع المعروض منها، بمراكز الصيانة، مضيفًا أن معدلات الإقبال على مراكز الصيانة، شهد انخفاضًا من قبل العملاء خلال الفترة الماضية.