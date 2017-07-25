200 مليون جنيه استثمارات MTI بقطاع السيارات

بنتلى فلاينج سبير

❐ تدشين مركز جديد لجاكوار لاند روفر بالتجمع الخامس

❐ %25 تراجعاً بمبيعات العلامات الفارهة.. وافتتاح مركز بنتلى فى سبتمبر

❐ استمرار مفاوضات الاستحواذ على وكالة آسيوية



شريف عيسى



كشف رجل اﻷعمال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة MTI، وكلاء جاكوار، ولاندروفر، وبنتلى، ومازاراتى، وفيرارى، ودوكاتى للموتوسكلات، أن حجم استثمارات المجموعة بقطاع السيارات تبلغ 200 مليون جنيه.



وأشار فى تصريح خاص لـ "المال"، إلى استهداف MTI ضخ المزيد من الاستثمارات خلال العام الجارى، بقيمة 40 مليون جنيه، على الرغم من التحديات التى تواجه السوق، وتتمثل تلك الاستثمارات فى تدشين مركز جديد للعلامتين جاكوار، ولاند روفر بالتجمع الخامس، باﻹضافة إلى تدشين المركز المتكامل للعلامة البريطانية الفارهة "بنتلى".



وأكد أن المجموعة استقرت على افتتاح مركز بنتلى المجهز بنظام 3S، بداية سبتمبر المقبل، بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، والذى يضم صالة عرض، ومركز للصيانة، ومنفذ لبيع قطع الغيار.



وعن أداء قطاع السيارات بالمجموعة، قال إن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، ألقت بظلالها على سوق السيارات، ما تسبب فى تعرض جميع العلامات التجارية لتراجع المبيعات خلال الشهور السبع اﻷولى من العام الجارى، فى الفترة من يناير وحتى يوليو.



وأضاف أن العلامات التابعة للمجموعة، شهدت خلال تلك الفترة تراجعاً بنسبة بلغت %25، مبدياً تفاؤله بأن يشهد سوق العلامات الفارهة تحسناً فى أداء مبيعاته، بداية من العام المقبل، فى ظل توقعات خبراء الاقتصاد التى تشير إلى بدء تعافى الاقتصاد.



وكشف رئيس مجلس إدارة مجموعة MTI عن ارجاء تدشين مركز متكامل للعلامة فيرارى، فى ظل الصعوبات التى يواجها قطاع السيارات الفارهة، موضحاً ان الاهتمام ينصب حاليا على دعم العلامة اﻹيطالية الفارهة مازاراتى.



كانت MTI قد افتتحت منتصف فبراير الماضى، المركز المتكامل لمازاراتى بتكلفة استثمارية تصل إلى 650 ألف دولار.



كما كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن استمرار المفاوضات مع إحدى كبرى شركات السيارات بهدف الاستحواذ على وكالة أسيوية تنتمى للشريحة المتوسطة، ومن المقرر اﻹعلان عن التفاصيل فى أقرب وقت ممكن.



كما أشار إلى أن دوكاتى تتمتع بنمو فى أداء مبيعاتها خلال الفترة الحالية، رغم الصعوبات التى تواجه استيرادها، على خلفية قرار وزير الصناعة والتجارة الصادر فى 2014.