مونجينى تنهى الأعمال الإنشائية لمصنع السادات آخر 2017

منتجات غذائية

سمر السيد



قال عدنان خوراكيولا، مدير شركة مونجينى الهندية، العاملة بمجال الصناعات الغذائية، إن شركته تخطط للإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع السادات المقام على مساحة 19 ألف متر مربع نهاية العام الجارى.



وأضاف لـ"المال"، أن ليس لديه أى بيانات حالية عن موعد الافتتاح خاصة مع الارتفاع القائم فى أسعار المواد الخام والإنشاءات، مؤكدًا أنه رغم التحديات الاقتصادية القائمة فى مصر، إلا أن هناك مساعى لتهيئة مناخ الاستثمار.



وكان عدنان قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركة تخطط، لافتتاح 30 فرعًا جديدًا فى مصر نهاية العام الجارى، باستثمارات تبلغ 24 مليون جنيه، بمعدل 800 ألف للفرع الواحد، للوصول بعدد الفروع إلى 100 فرع، وتبلغ إجمالى استثمارتها المحلية 200 مليون دولار.



وكان لشركة مونجينى قصة مميزة فى النجاح، إذ بدأت استثماراتها المحلية بمبلغ مالى 5 آلاف دولار منذ 30عامًا فقط، إلا أنها استطاعت المنافسة مع المنتجات الشبيهة بها محليًا وعالميًا المتواجدة بمصر، والاستحواذ على نسبة كبيرة من سوق الإنتاج.